Lufthansa Allegris Truck in Wien

Gestern und heute hatten Branchen-Profis die Möglichkeit, sich im Wiener Prater das neue Langstreckenprodukt der Lufthansa anzuschauen und Probe zu sitzen. Bereits ab Herbst werden einige B787 mit den neuen Sitzen in Eco, Premium Eco und Business Class ausgestattet. Die edle First Class, die sich „wie ein Hotelzimmer in elf Kilometern Höhe anfühlt“, so CEO Jens Ritter beim Launch der First Class Suite Plus in Berlin, wird ab 2024 auf den neu ausgelieferten A350 zum Einsatz kommen.

Virtuelles Erlebnis

Groß war das Interesse bei den Agents bei der Vorstellung von Allegris im Wiener Prater. Im Truck konnte die Bestuhlung der vier Klassen live getestet werden. Besonders eindrucksvoll war natürlich die eigene Suite mit zwei Sitzen in der First Class. Nach einer kleinen Stärkung bot das b2b-Marketing Team mit Ingrid Kungl, Milena Krammer und Thomas Drescher noch die Möglichkeit, mit VR-Brille das neue Langstreckenerlebnis virtuell zu erkunden und das Streckennetz der Lufthansa Group Airlines zu entdecken. Spannend für die Brillen-User, amüsant für die Nebenstehenden. (red.)