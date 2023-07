Das Hotel liegt direkt am Hang des Nai Harn Beach, der als der schönster Strand der Region bezeichnet wird. Eingebettet in einen Regenwald gegenüber dem Kap Promthep ist das "The Nai Harn" damit ein idealer Rückzugsort für Gäste, die Privatsphäre schätzen. Zahlreiche Aktivitäten - vor allem aufgrund des Windes für Segler und Windsurfer - sorgen darüber hinaus für einen abwechslungsreichen Aufenthalt.

Details zu den Zimmern & Suiten

Die meisten der 130 luxuriösen Zimmer und Suiten bieten einen wunderbaren Panoramablick auf den Strand und die Bucht, welche zumeist mit Segelbooten und natürlich einigen Inseln gespickt ist. Das private Refugium der Gäste ist außerdem vollgepackt mit moderner Technik, Designer-Annehmlichkeiten und glänzt mit einer frischen Farbpalette, klaren Linien und warmen Holztönen

Details zum PEP des Monats: 5 Nächte im Deluxe Ocean View Doppelzimmer inklusive Frühstück sind ab 346 EUR p.P. für Anreisen bis zum 31. Oktober 2024 buchbar. Weitere Infos zum Angebot HIER

“more.PEP in Style” bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig. (red)