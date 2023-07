Die Zapfmeisterei bietet Reisenden ab sofort im Bereich der internationalen Abflüge sechs verschiedene Ottakringer Biere sowie Softdrinks, Kaffee und Snacks darunter beispielsweise gefüllte Laugenbrezen an. Geöffnet ist die neue Bar im Abflugbereich der D-Gates täglich von 5 Uhr bis 22 Uhr.

„Mit der Zapfmeisterei und Ottakringer aus Wien bieten wir Reisenden hier eine österreichische Traditionsmarke in einer modern gestalteten Bar und entspannter Atmosphäre inmitten des Abflugbereichs an. Damit erweitern wir unser Angebot an heimischen Top-Brands am Standort und bauen unsere gute Zusammenarbeit mit Lagardère noch weiter aus. Ein herzliches „Prost“ allen Passagieren, die im Sommer vom Flughafen Wien aus ihre Reise starten“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Traditionelles Bier in modernem Ambiente

Auch Ursula Fürnhammer, CEO von Lagardère Travel Retail Austria, freut sich über das neue Konzept und sagt dazu: „Die Kooperation mit Wiens Traditionsbrauerei schafft uns neue gastronomische Möglichkeiten und bietet Passagieren noch mehr Auswahl innerhalb unseres Angebots auf dem Flughafen Wien. Wir freuen uns im Sommer viele Passagiere bei uns begrüßen zu dürfen und danken dem Flughafen Wien und Ottakringer für die großartige Zusammenarbeit in diesem Projekt.“

„Der Flughafen Wien ist die perfekte Visitenkarte für unser sorgfältig gebrautes Ottakringer Bier. Mit der Zapfmeisterei dürfen wir gemeinsam mit Lagardère zu entspannter Wartezeit auf dem Flughafen Wien beitragen. Wir freuen uns vielen Reisenden aus allen Ländern der Welt unsere in Österreich aber auch international bekannten und ausgezeichneten Bierkreationen anbieten zu dürfen“, fügt Harald Mayer, Ottakringer Brauerei Geschäftsführer, hinzu.

Weitere Infos zu Shops und Restaurants am FH Wien unter: www.viennaairport.com (red)