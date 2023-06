Die speziell lackierte Boeing 777-300ER "Eevee Jet NH" soll bereits am 31. August 2023 in Dienst gestellt werden und Reisenden auch an Bord eine Reihe spezieller Features und Dienstleistungen bieten. So sind beispielsweise Merchandising-Artikel oder die Bordunterhaltung passenderweise auf Pokémon abgestimmt.

Die ANA Group und The Pokémon Company hatten bereits beim ersten Jet, dem „Pikachu Jet NH“, zusammengearbeitet. Er stieg am 4. Juni 2023 erstmals mit Passagieren an Bord in den Himmel.

Routen des "Eevee Jet NH"



In den Pokémon-Fantasie-Geschichten hat die Figur Eevee (auf deutsch: Evoli) die Fähigkeit, sich in verschiedene Formen zu entwickeln. So befinden sich Eevee und seine Evolutionsformen wie Vaporeon, Jolteon und Flareon nun zusammen mit Pikachu auf dem Flugzeugrumpf.

Der speziell lackierte „Eevee Jet NH“ wird in Zukunft auf internationalen Strecken eingesetzt. Die 5-Sterne-Airline plant für das sonderlackierte Flugzeug vom Typ Boeing 777-300ER mit der Kennung JA784A eine Betriebsdauer von ungefähr fünf Jahren. Typische Routen für den Jet werden Verbindungen von Tokio/Haneda aus zunächst nach London, New York oder San Francisco sein.

Besonderheiten an Bord

Das Star-Alliance-Mitglied hat sogar ein speziell für den „Eevee Jet NH“ eigenes Flugzeugkabinendesign entwickeln lassen. Ähnlich wie beim „Pikachu Jet NH“ sind etwa die Schürzen der Flugbegleiter, Pappbecher, Servietten und Kopfstützenbezüge in limitierter Auflage besonders gestaltet.

Darüber hinaus werden die Passagiere mit spezieller Boarding-Musik begrüßt, die sie in die Welt der Pokémon entführen soll. Als Erinnerung für ihren Flug erhalten sie dann sogar ein Zertifikat mit dem Originaldesign des „Eevee Jet NH“.

Nähere Infos:

Für das Projekt hat die ANA Group eine eigene Webseite entwickelt: www.ana.co.jp/en/jp/international/theme/pikachujet

Die offizielle Website von Pokémon Air Adventures ist: www.flying-pikachu.com/en (Red)