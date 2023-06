Eva Air feiert Star Alliance-Jubiläum am FH Wien

Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern öffnete Eva Airs Langzeit-Partner, der Flughafen Wien, exklusiv die Türen seines Towers. So kamen rund 40 VertreterInnen anderer Star Alliance-Mitgliedsfluggesellschaften sowie KooperationspartnerInnen zusammen um das 10-jährige Jubiläum gemeinsam zu zelebrieren. Der Abend stand dabei aber nicht nur im Zeichen von höchsten kulinarischen Genüssen auf Hauben-Niveau, sondern auch von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltigem Reisen.

10 Jahre Star Alliance-Mitglied



„Es ist eine Ehre für Eva Air, seit 10 Jahren Mitglied der Star Alliance zu sein. Obwohl wir ein junges Mitglied sind, tun wir unser Bestes, um als langfristigen, stabilen Beitrag zum Star Alliance-Netzwerk die besten Dienstleistungen zu erbringen“, sagte Eva Air-Chef Edward Ho. „Gleichzeitig wollen wir unseren geschätzten Passagieren eine effektive und effiziente Art des Reisens bieten, ohne Umwege, die mehr Treibstoff-Verbrauch bedeuten würden. Nachhaltiges Reisen ist eine Mission, die möglich ist, wenn wir alle - Fluggesellschaften, Flughäfen, Passagiere – zusammenarbeiten.“

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, gratulierte der Airline zu zehn Jahren Star Alliance-Mitgliedschaft und sagte: „Eva Air ist seit über 30 Jahren ein wichtiger Partner für den Flughafen Wien und hat sich in dieser Zeit hervorragend entwickelt. Die Airline bietet Reisenden eine beliebte und schnelle Verbindung in den asiatischen Raum und zu vielen weiteren internationalen Zielen. Auch das Engagement der Airline für Nachhaltigkeit trifft unsere Werte perfekt: Bis 2033 wollen wir am Flughafen Wien NetZero erreichen und Eva Air ist hier ebenfalls auf einem guten Weg. Wir gratulieren zu zehn Jahren Star Alliance Mitgliedschaft!“

Event-Motto "Star Gourmet Alliance"

Der Abend begann bereits um 17 Uhr, um den Gästen die Gelegenheit zu geben, während des Welcome Drinks den Abflug des Eva Air-Dreamliners nach Bangkok bzw. Taipeh vom Tower aus verfolgen zu können. Anschließend verwöhnten sechs StarköcheInnen aus Österreich, Japan und Thailand, alle mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, die Gäste mit exklusiven Speisen. Für die ausgewählte Weinbegleitung und Verkostungen sorgten die Weingüter Gross (Südsteiermark) und Heinrich (Burgenland).

Am Ende des Abends durften alle Gäste mit Giveaways aus Österreich, Thailand und Taiwan als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit nach Hause gehen: Edward Ho sagte dazu: “Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung unserer Star Alliance-Partner-Airlines, die Treue unser KooperationspartnerInnen in der Branche und dem Flughafen Wien, der es möglich gemacht hat, so viele StarköchInnen in dieser besonderen Location willkommen zu heißen.“

Eva Airs Garten-Projekt in Wien

Außerdem hat Ho den Abend dafür genutzt, ein besonderes Projekt von Eva Air in Wien vorzustellen. „Wir haben uns bei „Gemeinsam Garteln“ angeschlossen und kümmern uns um eine Fläche von 400m² in der Alberner Straße in Simmering, die wir mit Humus, Bakterien und Regenwürmern aufgewertet haben, um sie für den Anbau von landwirtschaftlichen Produkten zu nutzen.“

Tatkräftig unterstützt wurde und wird das Eva Air-Team dabei von Aleksander Garbolewski, der an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien Forstwirtschaft studiert hat. dazu sagt Ho: „Wir sind Aleksander sehr dankbar für sein Engagement und freuen uns schon, wenn wir erste Produkte an unsere KundInnen und PartnerInnen verschenken dürfen. Unser Motto in Zukunft soll ‘Vom Garten auf den Tisch!‘ sein.“

Garbolewski sagt dazu: „Immer mehr Unternehmen sprechen über Nachhaltigkeit und Reduktion von negativen Umwelteinflüssen, aber nur wenige machen etwas. Auch wenn das EVA Air-Garten-Projekt ein kleines ist… jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt.“

Mit Eva Air von Wien nach Asien

Eva Air fliegt täglich mit einer Boeing 787 „Dreamliner“ von Wien nach Taipeh - drei Mal wöchentlich (Montag, Donnerstag, Samstag) nonstop und vier Mal wöchentlich (Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag) via Bangkok.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere so auch zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt die Airline beispielsweise zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China.

Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Ebenso praktisch für UrlauberInnen sind die zahlreichen Anschlussflüge ab Bangkok mit Eva Air-Partnerairlines.

Nähere Infos unter: www.evaair.com