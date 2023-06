Robinson: Golfangebote für Neulinge bis Profis

In insgesamt 13 der weltweit 26 Clubanlagen des Premium-Clubanbieters wird Gästen ein hochklassiges Golfangebot, das sich sowohl an Golf-Neulinge als auch erfahrene GolferInnen gleichermaßen richtet, geboten. Robinson arbeitet dafür mit über fünfzig ausgewählten Partnergolfanlagen zusammen, was Golf-affinen Clubgästen eine große Auswahl und Abwechslung garantiert. Viele Golfanlagen sind dabei nahe an den jeweiligen Clubs gelegen, sodass keine langen Transferzeiten nötig sind. Im Robinson Nobilis (Türkei) und Robinson Quinta da Ria (Portugal) liegt der clubeigene 18-Loch-Platz direkt auf dem Clubgelände.

Individuelle Angebote für jedes Niveau

Schon bei der Buchung des Clubaufenthalts können GolferInnen ihre gewünschten Greenfee-Packages dazu buchen und ihre Wunschstartzeiten reservieren lassen. Besonders bequem: Die eigenen Golfschläger können zu Hause bleiben. Hochwertige Leihschläger werden in den Golfbüros direkt in den Clubs vorgehalten.

Golf-Interessierten bietet Robinson, in Zusammenarbeit mit Premiumpartner Volvo, in der "Volvo Golf Academy" ein breites Unterrichtsangebot. Absolute Neulinge können bei den kostenlosen Schnupperstunden unter professioneller Anleitung ihre ersten Bälle schlagen. Wer seine Platzreife erlangen möchte, kann Kurse dafür in den Clubs Flessensee, Cala Serena, Quinta da Ria, Djerba Bahiya, Nobilis, Landskron, Jandia Playa, Esquinzo Playa, Soma Bay und Agadir absolvieren.

Auch Kindergolfkurse (ab acht Jahren), Aufbaukurse für Fortgeschrittene und Einzeltrainings können gebucht werden (alle entgeltlich).

Events für Spielspaß im Turniermodus

Darüber hinaus stehen bei Robinson pro Jahr bis zu zehn Golf Top-Events auf dem Programm, die Golf-Fans Möglichkeiten bieten, sich mit Gleichgesinnten ihrem Lieblingshobby zu widmen und im Turniermodus gegeneinander anzutreten.

Nobilis Golf Cup im September:

Vom 1. bis 8. September 2023 steht auf dem clubeigenen Golfplatz des Robinson Nobilis (Türkei) das Event "Nobilis Golf Cup" an. Das Turnier wird als 4x18-Loch-Stableford-Einzel mit Tageswertung und Wochenwertung gespielt. Für alle Teilnehmenden wird ein gemeinsames Abendprogramm geboten, das unter anderem ein Abendessen im Spezialitätenrestaurant beinhaltet.

Teilnehmen können Clubgäste (ab 21 Jahre) mit einem nachweisbaren Handicap von -36 oder besser. Die Teilnahmegebühr beträgt 329 EUR p.P. (zzgl. zum Reisepreis).

Clubs mit Golfangebot:

Robinson Quinta da Ria, Portugal

Portugal Robinson Nobilis, Türkei

Robinson Cala Serena , Mallorca

, Mallorca Robinson Jandia Playa , Fuerteventura

, Fuerteventura Robinson Esquinzo Playa , Fuerteventura

, Fuerteventura Robinson Agadir , Marokko

, Marokko Robinson Soma Bay , Ägypten

, Ägypten Robinson Fleesensee , Deutschland

, Deutschland Robinson Landskron , Österreich

, Österreich Robinson Amade , Österreich

, Österreich Robinson Schlanitzen Alm , Österreich

, Österreich Robinson Khao Lak , Thailand

, Thailand Robinson Djerba Bahiya, Tunesien

Nähere Informationen dazu unter: www.tui.at/robinson (red)