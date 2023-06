Kreuzfahrt-Vorurteile & Mythen im Check

„Kreuzfahrten sind nur etwas für PensionistInnen“, „Man wird leicht seekrank“ oder „Während der Seetage herrscht große Langeweile“ - so lauten gängige Mythen rund um Seereisen. Fakt ist aber, dass Kreuzfahrten nach wie vor sehr gefragt sind und sich die Fan-Community ständig erweitert.

„Die Kreuzfahrten im Angebot von Billa Reisen sind der beste Beweis dafür, dass die zahlreichen Mythen rund um diese Urlaubsform längst der Vergangenheit angehören. Und eines ist dabei ganz sicher: Langweilig wird bestimmt niemandem und an das Erlebte erinnert man sich ein Leben lang“, so der Billa Reisen-Kreuzfahrtexperte Ronald Rudolph.

Fünf Vorurteile im Check

Der Billa Reisen-Kreuzfahrtexperte räumt mit einigen der gängigsten Vorurteilen in kurzen & knackigen Antworten auf. Diese Argumente können ReisebüromitarbeiterInnen dabei unterstützen, die Reiselust an Bord der "schwimmenden Hotels" zu wecken.

1. Auf Kreuzfahrten trifft man hauptsächlich ältere Menschen?

Natürlich bieten Kreuzfahrten tolle Programme für SeniorInnen, aber auch immer mehr jüngere Personen begeistern sich dafür. Das Angebot an Kreuzfahrten ist riesig, es gibt Adults only-Reisen genauso wie spezielle Themen-Liner (z.B. „Metropolen Europas“) – für jeden Geschmack gibt es die passende Destination und das passende Schiff.

Viele Kreuzfahrten haben auch spezielles Familienprogramm an Bord, damit das Entertainment des Nachwuchses nicht zu kurz kommt, während die Eltern entspannen.

2. Auf einer Kreuzfahrt wird man leicht seekrank?

Die meisten Menschen werden auf Kreuzfahrten gar nicht seekrank. Die Schiffe sind nämlich sehr groß und stabil, das bedeutet sie liegen selbst bei schwerer See ruhig am Wasser.

„Mein persönlicher Tipp: Eine Kabine in der Mitte des Schiffs und im unteren Deck wählen, da ist der Wellengang am wenigsten zu spüren. Auch eine Kabine mit Balkon ist von Vorteil, denn kurz frische Luft schnappen sowie einen Blick auf den unendlich wirkenden Horizont werfen zu können wirkt oft sehr beruhigend“, erklärt Rudolph.

3. Kreuzfahrten sind schlecht für die Umwelt?

Auch wenn die Kritiken an Kreuzfahrtschiffen zum Teil immer noch berechtigt sind, haben sie bereits zu vielen positiven Veränderungen in Sachen Nachhaltigkeit im Schiffsverkehr beigetragen. Innovative Energie-, Wasser- und Abfalllösungen sowie moderne Abwasser- und Abgasreinigungssysteme, die Schadstoffemissionen um bis zu 99% reduzieren, sind bereits wirkungsvolle Ansätze für eine Verringerung des ökologischen Fußabdrucks.

Es wird außerdem mit Hochdruck an einer Vielzahl an Maßnahmen zur Verbesserung der Öko-Bilanz von Kreuzfahrten gearbeitet, die Bedürfnisse der KundInnen sind dafür wertvolle Wegweiser. Billa Reisen hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, das eigene Angebot an Kreuzfahrten kontinuierlich um ökologische wie auch soziale Aspekte zu erweitern.

4. Essen, Schlafen, Sonnen – Langeweile ist auf einem Kreuzfahrschiff vorprogrammiert?

Die vielen Highlights einer Kreuzfahrt geben Langeweile keine Chance – egal ob an Bord oder an Land. Gäste erwartet ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit täglichen Shows, Discos, Bars oder Casinos. Für die Sportskanonen warten auf See zahlreiche Aktivitäten: von der Yoga-Stunde mit traumhaftem Ausblick auf das offene Meer über verschiedene Workshops für jeden Geschmack bis hin zum intensiven Krafttraining im bestens ausgestatteten Fitnessstudio an Bord. Auch die Entspannung kommt mit wohltuenden Wellnessprogrammen nicht zu kurz.

Dazwischen locken bei jedem Landgang spannende Ausflugsmöglichkeiten. Für einen kulinarischen Verwöhntrip sämtlicher Geschmackssinne sorgt außerdem das Küchenpersonal: Mit dem All-inclusive-Tarif kostet man sich durch Restaurants internationaler Küchen von Pizza und Burger über Sushi und Steak bis hin zu schmackhaften Veggie- und Vegan-Optionen.

5. Auf einer Kreuzfahrt bleibt nicht genügend Zeit, um die Reiseziele zu erkunden?

Ist der Koffer einmal gepackt, steht der Entdeckung des Mittelmeers, der nordischen Länder oder der Karibik nichts mehr im Wege. Kaum eine andere Reiseform bietet mit so wenig Zeit- und Planungsaufwand so viele faszinierende Länder und Kulturen. Die aufregenden Seetage werden durch mehrere Aufenthalte an Land bereichert. Ganz nach Lust und Laune genießen UrlauberInnen diese entweder auf eigene Faust oder geleitet von professionellen Guides.

Preisbeispiele:

Westliches Mittelmeer: Italien, Balearen & Frankreich

7 Nächte in einer Innenkabine Classic an Bord der Costa Diadema, Vollpension Selbstständige Anreise ab 10. September, pro Person ab 699 EUR

Nordland: Deutschland, Dänemark, Norwegen

7 Nächte in einer 2er-Innenkabine an Bord der Costa Firenze, Vollpension Flug von/nach Hamburg ab 01. September mit Transfer, pro Person ab 999 EUR