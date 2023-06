AUA: Neues Langstrecken-Catering

Das neue Langstrecken-Menükonzept hebe sich durch besondere Merkmale, wie das „Wiener Kaffeehausservice an Bord“, deutlich von anderen Airlines ab: „Unser Ziel ist es, die österreichische Gastfreundschaft und Kulinarik in den Vordergrund zu stellen und unseren Gästen ein individuelles Erlebnis zu bieten", erklärt AUA-COO Michael Trestl. Das Konzept ermögliche den Passagieren mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität, um ihre Mahlzeiten an Bord nach ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Zudem wurde bereits im April der Flying Chef wiedereingeführt.

Erweitertes Angebot in allen Klassen

In der Business Class erwartet die Gäste eine Reihe neuer Highlights, darunter ein Bar Snack zum Welcome Drink oder die Erweiterung des Angebots um eine Suppe aufgrund ihrer großen Beliebtheit. Darüber hinaus können die Passagiere zwischen zwei internationalen Hauptgerichten wählen und zusätzlich ein österreichisches Signature Dish genießen. Ein besonderes Highlight ist der Wiener Kaffeehausservice, der in die Kabine gebracht wird. Die Gäste können sich auf eine Vielfalt von Kaffees freuen, die direkt vor ihnen zubereitet und gemeinsam mit dem Dessert serviert werden. Zudem wird ein separater Käsewagen mit Digestivangebot in der Kabine präsentiert.

Nicht nur in der Business Class, sondern auch in der Premium Economy und der Economy Class wird es Neuerungen auf den Langstreckendestinationen geben. Dies umfasst neue Rezepte und Kreationen, die in den drei- bzw. vier-Gang-Menüs mit zwei Hauptspeisen zur Auswahl angeboten werden. Auf allen Langstrecken wird zudem ein leichtes Gericht oder ein kleines Frühstück serviert.

Österreichischer Genuss über den Wolken

Das Menükonzept wurde in Anlehnung an die Unternehmenswerte von Austrian Airlines entwickelt: „Österreich. Spürt man gleich." Dieses Motto soll die Gastfreundschaft und das österreichische Heimatgefühl verkörpern. Und genau das werde den Gästen auch durch das neue Kulinarik-Konzept an Bord vermittelt. „Wir sind stolz darauf, mit unserem neuen Langstreckenkonzept zu alter Stärke zurückzukehren und unseren Passagieren die österreichische Kulinarik auf höchstem Niveau näherzubringen“, so Austrian Trestl abschließend. (red)