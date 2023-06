Sunny Seat: Eurowings Discover vergibt besonderen Sitzplatz

Ab sofort vergibt der Ferienflieger in der Economy Class auf jedem seiner Flüge einen „Sunny Seat“. Dieser Sitzplatz wird von der Kabinen-Crew per Zufallsprinzip vor dem Boarding der Gäste ausgewählt und mit einem entsprechenden Headrestcover sowie einer Grußkarte versehen. Der Gast auf dem „Sunny Seat“ und seine Reisebegleitung (eine zusätzliche Person) können sich über ein kostenloses alkoholisches oder nicht-alkoholisches Getränk sowie einen salzigen oder süßen Snack nach Wahl aus dem Angebot der Business Class freuen.

Der Ferienflieger lege Wert darauf, mit kleinen Aufmerksamkeiten immer wieder Überraschungsmomente für seine Gäste an Bord zu schaffen und so ihren Flug zu einem besonderen Erlebnis zu machen, heißt es in der Presseaussendung zum Sunny Seat.