Royal Caribbean: Biokraftstoff für zwei Schiffe in Europa

Der Testlauf soll wichtige Daten und Forschungsergebnisse zu den Fähigkeiten des Kraftstoffs und Erkenntnisse zur Lieferketteninfrastruktur liefern. Während der drei Monate dauernden Phase werden die Celebrity Apex vom Hafen in Rotterdam und die Symphony of the Seas in Barcelona ablegen. Die neuartige Biokraftstoffmischung besteht unter anderem aus wiederverwertbaren Rohstoffen wie Altspeiseölen und -fetten und soll wesentlich weniger CO2-Emissionen ausstoßen. „Biokraftstoffe werden kurz- und mittelfristig eine immer wichtigere Rolle dabei spielen, nicht nur unsere eigenen, sondern auch die Dekarbonisierungsziele des gesamten maritimen Sektors zu erreichen. Wir sind sehr stolz darauf, unsere Branche beim Ausbau innovativer Kraftstofflösungen, die den CO2-Ausstoß reduzieren, weiterhin voranzutreiben, sagt Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group.

Ausweitung geplant

Das Kreuzfahrtunternehmen plant, den Einsatz alternativer Kraftstoffe auszuweiten, um den Bedarf seiner Schiffe in der gesamten Flotte zu decken. Nach Abschluss der Tests in diesem Sommer möchte die Royal Caribbean Group bei den kommenden Sommerkreuzfahrten in Europa weitere Schiffe mit alternativen Kraftstoffen, einschließlich Biokraftstoffen, betanken. „Wir haben eine nachhaltige Zukunft im Blick und wollen dank neuer Kooperationen und Innovationen auf verantwortungsvolle Weise großartige Urlaubserlebnisse bieten“, erklärt Liberty, und fügt hinzu: „Nach Abschluss der Tests hoffen wir, die Fähigkeit unserer Schiffe zu verbessern und Emissionen deutlich zu reduzieren. Außerdem wollen wir strategische Partnerschaften mit Lieferanten und Häfen intensivieren, um sicherzustellen, dass ausreichend Biokraftstoff und Infrastrukturen zur Verfügung stehen, um die maritime Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen.“

Ehrgeizige Ziele

Bereits im vergangenen Herbst testete die Royal Caribbean Group einen Biokraftstoff auf der in Kalifornien ansässigen Navigator of the Seas. Es war das erste Kreuzfahrtschiff, das einen US-Hafen verließ und dabei erneuerbaren Dieselkraftstoff verwendete. Seit mehr als 30 Jahren engagiere sich die Royal Caribbean Group für eine bessere und nachhaltigere Zukunft. Aufbauend auf einem robusten Portfolio von Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Wasseraufbereitung und der Abfallverwertung sei die Erprobung von Biokraftstoffen ein nächster wichtiger Schritt zur Erreichung von Destination Net Zero, einer Vision von Netto-Null-Emissionen bis 2050, heißt es in der Pressemeldung von Royal Caribbean. (red)