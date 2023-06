Aviareps ist neuer GSA von GOL Airlines

Aviareps, das – nach eigenen Angaben - weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Tourismus, Luftfahrt und Gastgewerbe mit 67 Niederlassungen in 61 Ländern, wird die Fluggesellschaft in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Benelux-Ländern, den nordischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, Irland, der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Malaysia und Panama mit einem umfassenden Angebot an Verkaufs- und Ticketverkaufsdienstleistungen unterstützen.

Big Player in Südamerika

GOL ist eine brasilianische Fluggesellschaft mit Sitz in Sao Paulo und Drehkreuzen in Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia und Fortaleza. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich GOL zu einer der größten Fluggesellschaften Lateinamerikas entwickelt, die täglich rund 700 Flüge durchführt. Die Fluggesellschaft bietet bequeme Flugreisen zu einer Vielzahl von Zielen in Lateinamerika, Nordamerika und der Karibik an. GOL wurde bei den APEX Passenger Choice Awards® 2023 als beste Gesamtfluggesellschaft in Südamerika ausgezeichnet.

Mit einer modernen Flotte von 144 Boeing-Flugzeugen sorge GOL Airlines für ein komfortables und zuverlässiges Flugerlebnis für seine Passagiere. Ob auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen, GOL Airlines spiele eine wichtige Rolle bei der Verbindung von Menschen und der Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in Brasilien und darüber hinaus, so Aviareps und GOL in einer Presseaussendung.

Die Zusammenarbeit mit AVIAREPS werde die Präsenz von GOL verstärken, den Vertrieb in wichtigen globalen Märkten ausbauen und zusätzliche Reisen und Tourismus aus diesen Märkten fördern. Mit lokalen Niederlassungen in 61 Ländern weltweit verfüge AVIAREPS über die notwendigen Ressourcen und das Fachwissen, um die globale Präsenz von GOL effektiv auszubauen, heißt es weiter. (red)