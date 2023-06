schauinsland-reisen: Neue Regionalleiterin für Österreich

Katharina Larch ist bei schauinsland-reisen künftig die Ansprechpartnerin für die Reisebüros in Österreich. Die 35-Jährige ist gebürtige Tirolerin, arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Touristik und hat lange Zeit selbst am Counter gesessen.

„Wir freuen uns sehr über die kompetente Verstärkung in unserem Außendienst-Team“, sagt schauinsland-reisen-Vertriebsleiter Detlef Schroer. „Katharina ist eine erfahrene und gut vernetzte Touristikerin. Bei ihr sind unsere österreichischen Vertriebspartner in besten Händen.“ schauinsland-reisen setzt seit jeher auf den stationären Vertrieb und auf den persönlichen und partnerschaftlichen Austausch mit den Reisebüros. „Für uns spielt dabei auch der österreichische Markt eine wichtige Rolle“, so Detlef Schroer.

Neue Ansprechpartnerin für Agents

Zuletzt hat Katharina Larch beim Sport- und Eventreiseveranstalter E&P Reisen in Köln gearbeitet. Davor hat sie lange Zeit selbst am Counter gesessen. „Die Besuche der Agenturbetreuung und der persönliche Austausch waren für mich immer besondere Highlights. Deshalb freue mich sehr darüber, dass ich diese Aufgabe künftig bei den Vertriebspartnern von schauinsland-reisen in meiner Heimat Österreich übernehmen darf.“

Ende Juni ist die neue Regionalleiterin auch bei der Roadshow in Österreich dabei. Eine Übersicht über alle Termine und das Anmeldeformular finden interessierte Agents auf www.slr-info.de im Bereich „Schulungen und Events“. (red)