Raxalpe bietet vielfältige Bergsommer-Events

Ein Bergsommer-Opening, Mondscheinfahrten, geführte Kräuterwanderungen, Kulturveranstaltungen von und mit Norbert Mang am Berg sowie runde Jubiläen machen die Raxalpe auch im Sommer 2023 zu einem TOP-Ausflugsziel für ein vielschichtiges Publikum.

Schwungvolle Sommerevents

Gebührend eingeläutet wird neue Wandersaison mit einem Bergsommer-Opening am 11. Juni. Für eine ausgelassene Stimmung am Rax-Plateau sorgen die „Mürzer Spitzbuam“ auf der Panoramaterrasse des Raxalm-Berggasthofs.

Ein weiteres Highlight sind die Mondscheinfahrten mit der Rax-Seilbahn, die am 3. Juli, 1. August und 29. September angeboten werden. Ein Berglandbuffet mit regionalen Spezialitäten auf der Panoramaterrasse des Raxalm-Berggasthofes sowie Live-Musik runden diese romantische Moonlight-Berg- und Talfahrt ab. Tickets kosten 72 EUR pro Person.

Kulturellen Hochgenuss verspricht die szenische Lesung „Viktor Frankl – „Der Berg“ Teil 1“ von und mit Norbert Mang. Begleitet wird dieser von Joachim Csaikl an der Harfengitarre. Die Texte stammen u.a. von Joseph Roth und Stefan Zweig. Termin: 11., 12., 13. August sowie 23., 24., September. Die Tickets sind ab 24 EUR auf events.raxalpe.com erhältlich.

Ein weiterer Tipp: auch im Bergsommer 2023 sind wieder geführte Wanderungen mit Kräuterhexe Astrid Grohmann buchbar.

Jubiläen, Camping & Flusswanderungen

Auch im Tal gibt es für den Ausflugs- und Urlaubsgast im Sommer 2023 einiges zu erleben. Die Wiener Hochquellenwasserleitung feiert heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum und macht damit auf den Beginn der modernen Wasserversorgung aufmerksam. Tipp: Eine Flusswanderung durch das mystische Höllental direkt auf dem Wiener Wasserleitungsweg bietet besonders an heißen Tagen die gewünschte Abkühlung.

Für Abenteuerlustige kann die Schwarza auch via Kajak befahren werden. Unverzichtbar ist eine anschließende Einkehr in die Jausenstation „Am Wasserwerk“ in Kaiserbrunn.

Um der Natur nahe zu sein bietet sich Park ’n‘ Camp am Fuße der Rax an. 13 großzügige Stellflächen, eine Vielzahl an Zeltplätzen, modern ausgestattete Sanitäranlagen, Stromanschluss für alle Wohnmobile, Outdoor-Sitzmöglichkeiten, ein Außenspülbecken, gratis W-Lan sowie ein Selbstbedienungs-Snack-Buffet stehen für einen qualitätsvollen Aufenthalt.

Acht Kilometer weiter südlich befindet sich in Prein der familiengeführte „Raxalpenhof – Zuhause am Land“. Immer ein Besuch wert ist die „Scharfegger’s Sommernacht“, die heuer am 29. Juni auf der Terrasse des Raxalpenhofs stattfindet. Die Region bestmöglich erkunden lässt es sich übrigens auf zwei Rädern. Den passenden „Drahtesel“ finden Gäste in der Bike und E-Bike-Verleihstation direkt im Raxalpenhof.

Schneeberg-Rax-Kombiticket

Die Raxalpe und der Schneeberg haben kürzlich ihre Kräfte gebündelt und bieten so ab sofort ein Kombi-Ticket für die beiden Bahnen an. Damit kommen Natur- und Berginteressierte zum vergünstigten Preis in den Genuss zweier Bergwelten. Das Kombi-Ticket für Erwachsene kostet 59 EUR; für Kinder (6-15 J.) 31 EUR. Nähere Infos und Buchung ab sofort unter: www.schneeberg-rax-kombi.at erhältlich.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com