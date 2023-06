Singapore Airlines: Kostenfreies Wi-Fi für alle Kabinenklassen

Das erweiterte Angebot wird fast über die gesamte Flotte und das gesamte globale Streckennetz hinweg verfügbar sein. Einzige Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in dem Vielfliegerprogramm KrisFlyer. So können Passagiere aller Kabinenklassen künftig kostenfrei mit ihren Liebsten in Verbindung bleiben, online arbeiten oder sich über die neuesten Nachrichten oder ihre Social Media Feeds auf dem Laufenden halten, selbst in 36.000 Fuß Höhe.

Kostenfreies Wi-Fi für alle

Um diesen Service nutzen zu können, müssen die Kunden ihre KrisFlyer-Mitgliedsdaten bei der Buchung über die Online-Option „Buchung verwalten“ oder beim Check-in eingeben.

Nicht-KrisFlyer-Mitglieder können ihre kostenlose Mitgliedschaft auch vorab online oder an Bord ihres Fluges über das digitale Singapore Airlines Portal auf ihren persönlichen Mobilgeräten beantragen, um das kostenlose Wi-Fi an Bord zu nutzen.

Herr Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience, Singapore Airlines, sagt dazu: „In der heutigen, immer stärker vernetzten Welt ist eine schnelle Wi-Fi-Verbindung während des Fluges eine der wichtigsten Voraussetzungen für unsere Kunden. Ihnen den Zugang zu kostenlosem, unbegrenztem Wi-Fi zu ermöglichen, ist ein weiterer Meilenstein in den kontinuierlichen Bemühungen von Singapore Airlines ein außergewöhnliches, umfassendes Reiseerlebnis zu bieten.“ (red)