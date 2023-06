Silversea: Buchungsstart der Weltkreuzfahrt 2026

Gäste der "The Curious and the Sea" werden am 6. Jänner 2026 in Fort Lauderdale an Bord der Silver Dawn gehen, bevor sie zu 70 Zielen in 37 Ländern reisen - die meisten Ziele, die jemals auf einer Silversea-Weltreise angelaufen wurden. Dabei sind 26 neue Häfen, die bisher bei noch keiner der Silversea World Cruises angesteuert wurden. Die Reise steht ab sofort für alle Kunden zur Buchung bereit. Nähere Infos zur Weltreise unter: www.silversea.com

„Unsere Weltkreuzfahrt 2026 läuft mehr Destinationen an als jede andere Reise in der Geschichte von Silversea und kombiniert damit die verschiedensten Erfahrungen in 70 Destinationen und auf sechs Kontinenten“, so Barbara Muckermann, Präsidentin und CEO von Silversea Cruises. „Für diese Weltreise haben wir uns von den bahnbrechendsten Entdeckern der Geschichte inspirieren lassen, von denen jeder bis ans Ende der Welt gesegelt ist, angetrieben von Neugier und Entdeckungsdrang. Wir möchten den neugierigen Reisenden in uns ansprechen und unsere Gäste dazu einladen, die Schönheit unseres Planeten mit neuen Augen zu sehen und gleichzeitig die reiche Geschichte der Schifffahrt zu feiern.“

70 Ziele in 140 Tage

Nach einem privaten Transfer, Flug in der Business Class, und einem speziellen Begrüßungsservice gehen Gäste der Silver Dawn am 6. Jänner 2026 in Fort Lauderdale an Bord und reisen zunächst durch Mittelamerika, bevor sie durch den Panamakanal nach Südamerika queren. Es folgen die Osterinsel, Französisch-Polynesien und der Südpazifik, der die Passagiere nach Neuseeland und zu einer Halbumrundung Australiens führt. Anschließend erkunden die Reisenden Südostasien, indem sie den Bengalischen Golf, Sri Lanka, Indien und das Rote Meer durchqueren, bevor sie durch den Suezkanal weiter ins Mittelmeer fahren. Dort tauchen sie in die europäische Geschichte und Kultur ein, bevor die Reise am 27. Mai 2026 in Lissabon, Portugal, zu Ende geht.

Zu den Höhepunkten gehören:

Newly Scouted: 28-tägiges Abtauchen im Südpazifik

Nach monatelangem Scouting der Destinationsexperten von Silversea bilden 28 Tage in Französisch-Polynesien und im Südpazifik den Höhepunkt der Weltreise. Zu den neuen Zielen dieser Silversea World Cruise gehören Nuku Hiva und Atuona auf den Marquesas-Inseln, Fakarava mit seinem von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat, Nuku'alofa auf Tonga, Lifou und Noumea in Neukaledonien sowie Norfolk Island. Die Erkundung von Bora Bora und Papeete in Französisch-Polynesien, Aitutaki auf den Cookinseln und Savusavu auf den Fidschi-Inseln sind weitere Highlights dieser Region. Maßgeschneiderte Weltreise-Events stellen die Geschichte, die Traditionen und die Folklore des Südpazifiks in den Mittelpunkt.

Das erste Mal auf einer Silversea Weltreise: Halbumrundung Australiens

Die Silver Dawn segelt zwischen Hobart (Tasmanien) und Darwin auf einer 21-tägigen Halbumrundung um Australien – Gäste reisen dabei zum ersten Mal auf einer Silversea-Weltreise entlang der Süd- und Westküste des Landes abseits der ausgetretenen Pfade. Dabei bewundern sie einige der klarsten Nachthimmel der Welt und wandeln auf den Spuren der frühen Entdecker, die sich bei der Navigation an den Sternen orientierten. Zudem lernen sie die spektakulärsten Landschaften und Tierarten des Landes kennen, von denen einige Charles Darwin zu seiner Evolutionstheorie inspirierten. Zu den Höhepunkten gehören die selten besuchte Phillip Island, wo sie die Gelegenheit haben, die Pinguinparade zu sehen, bei der Tausende von Zwergpinguinen vom Meer zu den Dünen stürmen. Weitere Highlight sind Port Lincoln mit dem Coffin Bay National Park und der Eyre Peninsula sowie Esperance mit seinen rosafarbenen Salzseen, die zum ersten Mal auf einer Silversea World Cruise besucht werden. Weitere Stationen sind Melbourne und Adelaide sowie Exmouth mit dem Ningaloo Reef und der Möglichkeit, mit Walhaien zu schwimmen.

Völlig neue kulturelle Erlebnisse in Nordafrika

Als eindrucksvolles Finale von „The Curious and the Sea“ erkundet die Silver Dawn zum ersten Mal auf einer Silversea-Weltreise die Kulturen Nordafrikas. La Goulette in Tunesien ist einer der am sehnlichsten erwarteten Anläufe der Reise und bietet mit seiner UNESCO-geschützten Medina, dem Bardo-Museum und seinem faszinierenden kulturellen Angebot einen Einblick in die vergangenen Epochen der alten Karthager und des Römischen Reiches. La Goulette, das Tor zu Tunesien, ist ein historischer Hafen, der seit langem eine Schlüsselrolle im internationalen Handel spielt und Afrika mit Europa verbindet.

Exklusive Veranstaltungen weltweit

Die Gäste der Weltkreuzfahrt kommen am Abend des 5. Jänner bei einem exklusiven Bon Voyage-Empfang in Fort Lauderdale zusammen, bevor sie eine Nacht vor der Kreuzfahrt in einem Luxushotel verbringen und am 6. Jänner in aller Ruhe an Bord der Silver Dawn gehen. Zum Abschluss der Reise tauchen die Reisenden bei einer großen Abschiedsveranstaltung in die Kultur, das Erbe und die Traditionen des südlichen Mittelmeers ein.

Auch folgende Veranstaltungen werden die World Cruise 2026 bereichern:

„Polynesian Dreams“ – Französisch-Polynesien: Eine maßgeschneiderte Veranstaltung in Französisch-Polynesien, die exklusiv für Gäste der Weltkreuzfahrt reserviert ist

Eine maßgeschneiderte Veranstaltung in Französisch-Polynesien, die exklusiv für Gäste der Weltkreuzfahrt reserviert ist „The Magic Of Mystery Island“ – Vanuatu: In enger Zusammenarbeit mit dem Häuptling der Insel und dem Tourismusministerium hat Silversea eine besondere Veranstaltung auf Mystery Island in Vanuatu organisiert.

In enger Zusammenarbeit mit dem Häuptling der Insel und dem Tourismusministerium hat Silversea eine besondere Veranstaltung auf Mystery Island in Vanuatu organisiert. „From Paddy to the Plate“ – Benoa, Bali: Die Gäste der Kreuzfahrtlinie genießen regionale Küche inmitten der atemberaubenden Reisfelder des Fünf-Sterne-Resorts Tanah Gajah in Benoa, Bali.

Die Gäste der Kreuzfahrtlinie genießen regionale Küche inmitten der atemberaubenden Reisfelder des Fünf-Sterne-Resorts Tanah Gajah in Benoa, Bali. „Das Exotische Marigold und mehr“ – Cochin, Indien: Die Gäste reisen nach Alleppey in den Backwaters von Cochin, um dort einen besonders durchdachten Nachmittag voller Unterhaltung zu verbringen.

Nähere Informationen zu den Silversea-Weltkreuzfahrten unter: www.silversea.com (red)