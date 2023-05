Ryanair-Flüge via Amadeus Travel buchbar

Damit steht das Streckennetz von über 3.000 täglichen Flügen zu über 235 Zielen in 36 Ländern ab sofort auch dem B2B-Kundenstamm von Amadeus zur Buchung zur Verfügung. Dara Brady von Ryanair sagte dazu: "Wir freuen uns, dass wir nun auf der Amadeus Travel Platform mit Ryanairs konkurrenzlosem Netzwerk von über 3.000 Flügen zu mehr als 235 Destinationen live sind. Damit erweitern wir das Geschäftsreiseangebot von Ryanair weiter und ermöglichen Firmenkunden einen besseren Zugang zu unserem marktführenden Streckennetz, hohen Frequenzen, Pünktlichkeit und unschlagbar günstigen Tarifen.

Zusammenarbeit mit Amadeus

Jose-Luis Aragon, Regional VP Air Distribution Europe, Amadeus, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass Ryanair sich entschieden hat, die Technologie von Amadeus zu nutzen, um ihre Vertriebsstrategie zu unterstützen. Mit der Integration ihrer Inhalte in die Amadeus Travel Platform werden Reiseverkäufer und Unternehmen eine größere Auswahl an Reiseoptionen haben und gleichzeitig von einer reibungslosen und nahtlosen Integration in ihre täglichen Tools und Prozesse profitieren.” (red)