A-Rosa: Familienangebote für die Sommerferien 2023

An Bord der A-Rosa Schiffe sind alle kleinen Gäste herzlich willkommen und reisen bis 15 Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigen das ganze Jahr über sogar kostenfrei in den Kabinen auf Deck 1.

Dank eines exklusiven Specials für Familien wird dieses Angebot in den Sommerferien 2023 auf den Familienschiffen auch auf die Balkonkabinen auf Deck 2 und 3 ausgeweitet und somit die Mitreise für alle Kinder bis 15 Jahre in allen Kabinenkategorien (ausgenommen Suiten) kostenfrei möglich. Im Premium-Tarif sind dann auch die VollpensionPlus sowie alle nicht alkoholischen Getränke der umfangreichen Barkarte für die kleinen Entdecker selbstverständlich inklusive.

Familienschiffe in der Saison 2023

Donau: A-Rosa Bella, A-Rosa Mia, A-Rosa Flora

A-Rosa Bella, A-Rosa Mia, A-Rosa Flora Rhein/Main/Mosel: A-Rosa Brava, A-Rosa Silva, A-Rosa Sena

A-Rosa Brava, A-Rosa Silva, A-Rosa Sena Rhône/Saône: A-Rosa Luna

A-Rosa Luna Seine: A-Rosa Viva

Kinderprogramm & Schwimmkurse

Die Familienschiffe zeichnen sich darüber hinaus durch den beliebten A-Rosa Kids Club, welcher den kleinen Gästen abwechslungsreichem Spiel- und Kreativprogramm bietet, aus. Dieser wird in der Saison 2023 auf alle Schiffe und Reisen auszuweiten, sobald mehr als zehn Kinder auf der entsprechenden Abfahrt gebucht sind. Auf mindestens einem Familienschiff je Fahrtgebiet wird der Club aber in jedem Fall - also unabhängig von der Anzahl kleiner Gäste - angeboten.

Zudem finden an Bord der A-Rosa Sena an zwei Terminen im August Schwimmkurse in einem der beiden Pools statt, welche sogar mit dem Seepferdchen-Abzeichen abgeschlossen werden können. Die Kurse richten sich dabei an alle Kinder zwischen 4,5 und 7 Jahren und werden in Zusammenarbeit mit ausgebildeten Schwimmlehrern der Schwimmschule Wasserlust angeboten.

Preisbeispiel:

Donau Klassiker an Bord der A-Rosa Bella ab/bis Engelhartszell (Passau) 7 Nächte ab 4.698 EUR für eine 4-köpfige Familie in zwei Kabinen mit französischem Balkon auf Deck 2. Abfahrten: Mitte Juli – Ende August 2023. Tarif: PREMIUM alles inklusive inkl. 400 EUR Frühbucher-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2023

Die Familienspecials sind noch bis 31. Mai 2023 buchbar.

Weitere Informationen unter: www.a-rosa.de/familie (red)