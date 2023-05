Celebrity Cruises: Neues für den Counter

Im neu veröffentlichten Selling Guide von Celebrity Cruises finden Reiseverkäufer ab sofort viele Verkaufstipps sowie Details zu den verschiedenen Preismodellen und Getränke-Paketen an Bord. Ein Fokus liegt dabei auf den „Best Fly“-Paketen mit den Gateways FRA und MUC und dem „Flight Finder“-Tool für individuelle Flüge ab allen Airports in Österreich, Deutschland, und der Schweiz - hierüber können Reiseberater passende Flüge für die Europa- und Karibik-Kreuzfahrten buchen. HIER der Link zum neuen Verkaufshandbuch „Celebrity Cruises erfolgreich verkaufen“

Außerdem hat das Kreuzfahrtunternehmen einen monatlichen Podcast speziell für Expedienten ins Leben gerufen: „Conversations with Celebrity“ gibt informative Einblicke in die Routen, aber auch in das Design und die Ausstattung der einzelnen Celebrity-Schiffe.

Schiffsbesichtigungen in Warnemünde

Wie Celebrity Cruises heute außerdem informierte, können interessierte Agents das Edge-Klasse-Schiff "Apex" im Rahmen von organisierten „Ship Visits“ am 27. Juni und 21. Juli 2023 im Hafen von Warnemünde besichtigen. Dabei lernen sie nicht nur die unterschiedlichen Kabinenkategorien und das umfangreiche kulinarische Angebot kennen, sondern auch viele weitere Höhepunkte, die die Celebrity Apex so besonders machen – zum Beispiel den Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite.

Die in Deutschland ansässige Key Account Managerin Natascha Tschritter freut sich darauf, endlich wieder die Möglichkeit zu haben, ein Celebrity-Schiff live vorzustellen und den ReiseverkäuferInnen ihr Expertenwissen weitergeben zu können. „Besichtigungen sind sehr wichtig! Was man persönlich kennt, verkauft man viel leichter“, weiß Tschritter. Sie und der Celebrity-Trainer Leon Hand werden die Agents an den beiden ausgewählten Tagen über das Schiff führen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen hat jeder auch noch etwas Freizeit an Bord.

Interessierte Reiseverkäufer können sich für die Teilnahme per E-Mail an den Celebrity Trade Support wenden: celebtradesupport.emea@celebritycruises.com

Weitere Reisebüro-relevante Informationen über Celebrity Cruises unter: www.celebritycentral.de (red)