Eine neue Ära am Pilatus

Zwei Seilbahnen, zwei Hotels, fünf Restaurants, die steilste Zahnradbahn der Welt und der grösste Seilpark der Zentralschweiz versprechen spannende Ausflugserlebnisse:

Steilste Zahnradbahn der Welt

1889 in Betrieb genommen, bis zu 48% Steigung, rund 30 Minuten Fahrzeit: Das ist die steilste Zahnradbahn der Welt in Zahlen. Nun wird das einzigartige Erbe in eine neue Ära überführt. Acht neue Triebwagen nehmen ab Sommer 2023 Fahrt auf. Die maximal großen Glasfronten gewähren neu eine 360-Grad-Panoramaaussicht auf die umliegende Bergwelt.

Goldene Rundfahrt

Auf der Goldenen Rundfahrt, entdeckt man den Pilatus von seiner schönsten Seite: Mit Schiff, steilster Zahnradbahn der Welt, Luftseilbahn, Panorama-Gondelbahn und Bus geht’s zu den schönsten Flecken rund um den Pilatus und auf den Gipfel.

Zahlreiche Wanderwege

Auch zu Fuß ist der Pilatus ein Genuss und wandern wird zu einer faszinierenden Entdeckungsreise. Die Wanderwege, von gemütlich bis alpin, bieten für Familien, Alpinwanderer und Naturliebhaber die passende Route.

Pilatus Kulm Hotels

Ein einmaliges Erlebnis ist auch eine Übernachtung auf 2132 Meter über Meer. Nirgendwo leuchten die Sterne intensiver und sind die Sonnenaufgänge spektakulärer als auf Pilatus Kulm. So nah bei Luzern und doch in einer ganz anderen Welt.

Weitere Informationen unter: www.pilatus.ch/trade

