Turkish Airlines präsentiert neue Bordmenüs

Turkish Airlines stellte diese Woche ihr neues Servicekonzept unter dem Motto "Enjoy the Taste of Türkiye´" vor. Mit dem Ziel, für Türkiye zu werben, nimmt Turkish Airlines dabei vor allem zahlreiche traditionell türkische Aromen kombiniert mit Geschmäckern der internationalen Küche auf. Wie die Airline außerdem hervorhebte, würden 80% der in den Speisen verwendeten Produkte von lokalen Produzenten kommen.

Türkisch, gesund & nachhaltig

Außerdem wurde bei der Erstellung der neuen Menüs darauf geachtet, dass sie gesunden Ernährungstrends entsprechen (viel Protein-, Gemüse-, Obst- und kohlenhydratarme Produkte).

Darüber hinaus habe die Airline mit den neuen Menüs auch Maßnahmen zur Reduzierung des Plastikverbrauchs eingeführt.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender von Turkish Airlines sagt zum erneuerten Inflight-Dining-Konzept: „Wir bieten in unseren erneuerten Menüs sowohl traditionell türkische als auch internationale Küche an. Mit diesem neuen Konzept haben wir auch Maßnahmen zur Reduzierung des Plastikverbrauchs und des Verpackungsmülls im Rahmen des Nachhaltigkeitsprinzips von Turkish Airlines eingeführt."

Eine dieser Maßnahmen: die Menükarten werden künftig nicht mehr aus Papier sondern in digitaler Form verfügbar sein.

Details zu den neuen Menüs

In den neuen Economy-Class-Menüs sind im Gegensatz zu den bisherigen Frühstücksangeboten künftig Eierspeisen, hausgemachtes Müsli und Käsesorten enthalten. Auf Flügen zu den Essenszeiten werden neben neuen Pasta- und Grillgerichten auch regionale Vorspeisen serviert.

Business-Class-Gästen haben beim Frühstück neue zusätzliche Optionen wie Pfannkuchen, Crêpes und French Toast. Zu den anderen Essenszeiten werden künftig hausgemachte Pasta- und Knödel-Gerichte serviert. Gegrillter Fisch, Adana-Kebab und viele verschieden regionale Vorspeisen ergänzen das Menü.

Darüber hinaus dürfen sich Business-Class-Gästen mit der Einführung der neuen Menüs auch über verschiedene hausgemachte Mocktails (alkoholfreie Cocktails) und Detox-Drinks aus gesunden Zutaten freuen. (red)