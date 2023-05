Zwei APEX-Auszeichnungen für Turkish Airlines

Die von der APEX verliehenen Preise wurden bei einem Galadinner in Istanbul überreicht. Bei den APEX Passenger Choice Awards, die unter Berücksichtigung der Kriterien Sicherheit-Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und Service-Gästeerlebnis unter der Beratung von YATES and Partners vergeben wurden, erhielt die Fluggesellschaft die Auszeichnung Best Entertainment in Europe. Dank des hervorragenden Angebots an türkischen und internationalen Gerichten von Turkish Do&Co erhielt Turkish Airlines außerdem die Auszeichnung für das beste Speisen- und Getränkeangebot in Europa.

Ahmet Olmuştur, Chief Marketing Officer von Turkish Airlines, sagte zu den Auszeichnungen: „Als eine Fluggesellschaft, die mit dem World Class Award ausgezeichnet wurde, der einen Wert hat, der über den eines Fünf-Sterne-Flugzeugs hinausgeht, sind wir zu Recht stolz darauf, die APEX Passenger Choice Awards-Auszeichnungen für das beste Unterhaltungsangebot und das beste Speisen- und Getränkeangebot in Europa in unsere Reihe von Auszeichnungen aufzunehmen.“

Gästezufriedenheit im Vordergrund

„Diese bedeutenden Auszeichnungen zeigen unsere hohen Standards in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Servicequalität und Nachhaltigkeit als globale Fluggesellschaft und bringen uns unserem Ziel näher, eine der digitalsten Fluggesellschaften zu sein. In diesem Rahmen werden wir auch weiterhin das Markenerlebnis und die Gesundheitssicherheit für die Zufriedenheit unserer Gäste in den Vordergrund stellen. Ich danke unseren Gästen, dass sie uns dieser Auszeichnungen für würdig erachten. Als die Fluggesellschaft mit dem weltweit umfangreichsten internationalen Streckennetz werden wir unseren Gästen auch weiterhin das bestmögliche Reiseerlebnis bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Flugsicherheit einzugehen“, so Olmustur weiter.

Umfangreiches Unterhaltungsprogramm

Als Ergebnis umfassender Beurteilungen, die von Branchenexperten durchgeführt wurden, habe Turkish Airlines erneut bewiesen, dass sie die globalen Standards im Bereich der Bordverpflegung (Kategorie Speisen und Getränke) sowie der In-Flight-Entertainment-Plattform erfülle, heißt es in der Presseaussendung weiter. Die Bordunterhaltungsplattform Planet bietet in mehr als 40 Sprachen übersetzte Inhalte, über 650 Hollywood- und Weltkinofilme sowie eine HBO MAX-Kategorie mit zahlreichen preisgekrönten Serien. Auf der Inflight-Musikplattform My Music Planet werden mehr als 2.000 Alben und Musik-Playlists in verschiedenen Genres von Pop bis Jazz angeboten.

Zusätzlich bieten Inhalte zu wichtigen Themen wie „Fly Good Feel Good“ mit Meditation, „Fly&Learn“ mit Bildungsinhalten und „Green World“ mit Fokus auf Nachhaltigkeit den Gästen einen Mehrwert, der das komfortable und hochwertige Reiseerlebnis ergänzt. (red)