Vorsicht Abzocke: Sunny Cars warnt vor unseriösen Angeboten

Die Hauptreisesaison rückt näher und damit startet für viele UrlauberInnen auch die Suche nach günstigen Angeboten für Unterkünfte, Flüge und Mietwagen. Das nutzen unseriöse Anbieter Jahr für Jahr aus und verstecken hinter niedrigen Preisen eigentlich Ärger und Extrakosten. Worauf es für Kunden zu achten gilt - Sunny Cars klärt auf:

Schnäppchen oder Falle?

Im Netz finden Buchende - selbst für die angehende Hauptsaison - bei gewissen Anbietern bereits Urlaubsautos ab 10 EUR am Tag. Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars erklärt dazu: „Solche Billigpreise können nicht kostendeckend sein, selbst ohne Mehrwertsteuer. Wer ein Mietfahrzeug für einen so geringen Preis auf den Markt gibt, holt das Geld an anderer Stelle rein. Das führt nur zu Enttäuschung beim Kunden."

Bei Preisen im niedrigen einstelligen Euro-Bereich pro Tag gilt es demnach besondere Vorsicht walten zu lassen. Denn der Anbieter kassiert zwangsläufig anderswo ab. Zudem heißt es auf das kleine Wort „ab“ zu achten. Denn Ab-Preise stellen Einstiegspreise dar. Versicherungen und andere Leistungen kommen dann oft on top – meist erst vor Ort und in unbekannter Höhe - dazu.

Tipp für KundInnen: Angesehene Vermieter zeigen Endpreise an, sodass Reisende bei Abholung und Rückgabe des Urlaubswagens keine bösen Überraschungen erwarten.

Seriöse Anbieter bieten Sicherheit & Qualität

Bei Qualitäts-Anbietern bekommen Reisende so nicht nur Endpreise vorgeschlagen, sondern können sich auch auf Service und Sicherheit verlassen. „Wir stehen für eine transparente und nachvollziehbare Kostenstruktur, die sich an der aktuellen wirtschaftlichen Situation orientiert. Zudem übernehmen wir Verantwortung dafür, was wir im Angebot haben. Daher schreiben wir stets Endpreise aus, die alle Rundum-Sorglos-Leistungen enthalten“, betont Sunny Cars Geschäftsführer Thorsten Lehmann.

Und auch wenn die Preise bei seriösen Anbietern im Vergleich zu vermeintlichen Schnäppchen höher liegen - diesen Sommer bekommen Mietwagen-Urlauber ihr Auto auch bei diesen deutlich günstiger im Vergleich zum Vorjahr.

Tipps für KundInnen: Wer bei einem Anbieter unsicher ist, besucht vor der Buchung Bewertungsportale wie Trustpilot, EKomi oder auch Google. Dort zeigen sich die Erfahrungen anderer UrlauberInnen mit dem jeweiligen Anbieter.

Qualitätsanbieter erkennen Reisende zudem an flexiblen Tankregelungen.

Bei Billig-Anbietern lautet die Vorgabe häufig „voll/leer“. Diese zusätzliche Tankfüllung stellt der Vermieter in Rechnung. Sie fällt meist deutlich teurer aus, als die aktuellen Tankstellenpreisen vermuten lassen.

Aktuelle Lockpreisproblematik auf Mallorca

Das auch 2023 unseriöse Mietwagenwagen am Markt kursieren, bestätigt sich schon im Frühjahr am Beispiel Mallorcas. Auch auf der sonnigen Baleareninsel, wo spanisches Flair und traumhafte Buchten warten, gibt es schwarze Schafe auf dem Mietwagenmarkt. Nicht nur verlässliche Anbieter, sondern auch die Behörden achten zum Wohle der Reisenden nun zunehmend auf umfassenden Verbraucherschutz. Die mallorquinische Regierung plane daher laut Medienberichten Konsequenzen bei Billigpreisangeboten zu ziehen. Zum Wohle der Reisenden, aber auch um die freie Wirtschaft und einen fairen Wettbewerb im Markt aufrecht zu erhalten.

Bis diese Maßnahmen ziehen, hilft nach ausführlicher Information nur eins: Mitdenken und nicht das günstigste Angebot blind buchen - vor allem nicht dann wenn die Preise unrealistisch erscheinen. Stattdessen auf die inkludierten Leistungen achten. Denn diese machen vor Ort – nicht nur im Schadensfall - den großen Unterschied. (red)