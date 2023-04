Explora Journeys: Abenteurer wird Markenbotschafter

Gemeinsam mit Mike Horn werde Explora Journeys einzigartige Angebote für das Programm an Bord und für die „Destination Experiences” entwickeln, um den Gästen wirklich unvergleichliche Erlebnisse bieten zu können, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Reisenden sollen dabei von Horns großem Erfahrungsschatz und seinem Wissen über einige der schönsten und unberührtesten Orte der Erde profitieren.

Horn hat bereits zahlreiche herausfordernde Expeditionen in einige der abgelegensten Teile der Welt unternommen, die Arktis, die Antarktis und den Amazonas durchquert und ist allein um die Welt gesegelt. Er ist leidenschaftlicher Umweltschützer, der weltweit vor Ort mit Menschen und Umweltschutzorganisationen zusammenarbeitet, um einen nachhaltigen Lebensstil und den Schutz des empfindlichen Ökosystems der Erde zu fördern.

Island & Grönland & New York

Die erste Island- und Grönland-Reise unter dem Titel „Arctic Geyser, Calving Glaciers, and Fiery Lands of Ice“ wird zwischen dem 9. und 25. September 2023 von Reykjavik nach New York City führen. Während dieser Reise begleitet Horn die Gäste von Explora Journeys auf zwei verschiedenen Wanderungen in einsame Gegenden Grönlands. Gäste werden zudem an seinem Seminar zu den Themen „Zielsetzung“ und „Resilienz“ an Bord der Explora I teilnehmen können. Dort wird er davon berichten, wie er sich auf seine Extrem-Expeditionen vorbereitet und wie diese Prozesse auch in anderen Lebenssituationen von Nutzen sein können.

„Mikes Begeisterung für Abenteuer und Umweltschutz passt perfekt zu den Werten unserer Marke und wir können es kaum erwarten, mit ihm gemeinsam unvergessliche, nachhaltige Erlebnisse für anspruchsvolle Reisende zu entwickeln.“ Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys.

„Ich bin von den Nachhaltigkeitsinitiativen der Kreuzfahrtsparte der MSC Group wirklich beeindruckt. Das Engagement für Innovation und Technologie passt perfekt zu meiner Vision einer Welt, in der wir uns alle an eine sich stetig ändernde Umwelt anpassen müssen.“ Mike Horn, Abenteurer und Umweltschützer.

(red)