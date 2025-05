nicko cruises: Skandinavien-Kreuzfahrt mit Johann Lafer

Die neuntägige Hochseekreuzfahrt führt durch die faszinierenden Küstenlandschaften Skandinaviens – mit einem exklusiven kulinarischen Rahmenprogramm an Bord. So erwartet die Gäste unter anderem ein Signature-Galamenü von Johann Lafer in allen Restaurants des Schiffes. Ergänzt wird das Erlebnis durch eine Live-Kochshow im bordeigenen Theater, eine Fragerunde mit dem TV-Koch, kulinarische Vorträge und eine Lesung aus Lafers Büchern.

Kurzentschlossene haben zusätzlich die Möglichkeit, sich noch die letzten Kabinen für die Hochseekreuzfahrt mit Johann Lafer vom 11. bis 26. Juni 2025 zu sichern.

Route durch den Norden

Start- und Zielhafen der Reise ist Hamburg. Von dort geht es entlang der malerischen Schärenküsten nach Göteborg mit Weiterfahrt durch die vorgelagerten Inselwelten. Es folgen Stopps in der norwegischen Hauptstadt Oslo, in Kristiansand sowie Mandal, der südlichsten Stadt Norwegens. Zum Abschluss wird das dänische Skagen angelaufen – bekannt für das beeindruckende Zusammentreffen von Nord- und Ostsee.

Komfort an Bord

Die Vasco da Gama bietet Platz für rund 1.000 Passagiere und kombiniert klassischen Kreuzfahrtkomfort mit moderner Ausstattung. Zur Auswahl stehen fünf Restaurants, sieben Bars, ein beheizbarer Pool mit Glasschiebedach, ein zweiter Pool am Heck, ein großzügiger Wellnessbereich, Sportangebote sowie 16 Kabinenkategorien - von der Innenkabine bis zur Penthouse-Suite.

Weitere Informationen unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)