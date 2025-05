Regent Seven Seas stellt Weltreise und Grand Voyages für 2027/28 vor

Die 133 Nächte lange World Cruise 2028 – Legends of the Pacific startet am 5. Jänner 2028 in Los Angeles und endet in San Francisco. An Bord der Seven Seas Splendor erkunden maximal 746 Gäste auf einer Route über 31.000 Seemeilen insgesamt 18 Länder auf drei Kontinenten. Highlights der Reise sind Stopps in 74 Häfen – darunter in Hawaii, Australien, Neuseeland, Südostasien, China, Japan und Alaska – sowie Besuche von 33 UNESCO-Welterbestätten und drei neuen Destinationen für Regent: Alofi (Niue), Vava’U (Tonga) und Port Denarau (Fidschi).

Gäste profitieren von einem umfassenden All-Inclusive-Angebot, das bis zu 409 Landausflüge, hochwertige Kulinarik in neun Restaurants, Premium-Getränke, unbegrenztes WLAN, Trinkgelder, medizinische Betreuung und zusätzliche Services wie Wäscheservice, Transfers und einen Chauffeurdienst umfasst. Die Preise starten bei 84.499 EUR p.P, für eine Veranda-Suite. Eine Verlängerung auf eine 140-Nächte-Reise bis Vancouver ist ebenfalls möglich.

Fünf Grand Voyages mit 61 bis 92

Nächten Ergänzt wird das Angebot durch fünf neue Grand Voyages, die zwischen 61 und 92 Nächte dauern und sich auf unterschiedliche Regionen der Welt konzentrieren. Die Grand Arctic Expedition führt von New York nach London, die Grand Mediterranean Odyssey von Southampton nach Athen. Beide Reisen können zu einer 174 Nächte umfassenden Grand European Discovery kombiniert werden. Weitere Optionen sind die Grand Asia Escape ab Hongkong mit Ziel Tokio, die Grand South America Mosaic ab/bis Miami sowie die Grand Southern Seas Sojourn von Sydney nach Kapstadt.

Auch bei den Grand Voyages sind exklusive Leistungen wie ein Hotelaufenthalt vor der Kreuzfahrt, exklusive Landerlebnisse, Bordguthaben, freie Telefonzeiten und Erinnerungspräsente inkludiert. Die neuen Routen bieten intensive Einblicke in unterschiedliche Kulturen und Landschaften – von der Arktis über Südamerika bis nach Südostasien. Buchungen für die 2028 World Cruise und die 2027–2028 Grand Voyages seit gestern 7. Mai 2025 möglich.

Weitere Informationen unter: www.rssc.com (red)