Paul Schwaiger wird CCO von Corendon Airlines

Schwaiger ist bereits seit März 2024 in beratender Funktion für Corendon Airlines tätig und hat seither eng mit dem Führungsteam zusammengearbeitet. Nun übernimmt er die Position des Chief Commercial Officer (CCO). Dazu sagt Schwaiger: "Ich fühle mich geehrt und nehme diese Herausforderung sehr gerne an. Zusammen mit dem professionell agierenden Team von Corendon Airlines will ich daran mitwirken, die Zukunft des Unternehmens ebenso sicher wie profitabel zu gestalten.“

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Airline-Branche - unter anderem bei Lufthansa, Condor und SunExpress - sowie seiner starken Vernetzung mit Reiseveranstaltern bringt Schwaiger umfassende Expertise mit. Er soll die kommerzielle Ausrichtung des Unternehmens weiterentwickeln und die Marktposition von Corendon Airlines stärken.

20-jähriges Jubiläum

Die Ferienfluggesellschaft feiert in diesem Frühjahr ihr 20-jähriges Bestehen und bietet in der Sommersaison 2025 zahlreiche Flüge zu beliebten Urlaubszielen in Spanien, Griechenland, Ägypten und der Türkei an - auch ab Flughäfen in Österreich. (red)