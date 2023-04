Erfolgreiche Testfahrt von MSC Euribia

Das neueste Flaggschiff wird gerade in der Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint Nazaire in Frankreich fertiggestellt, bevor es am 31. Mai offiziell an MSC Cruises übergeben wird, wie die Reederei mitteilt. Die MSC Euribia ist das 22. Mitglied der modernen Flotte der Schweizer Reederei und hat Kapazitäten für bis zu 6.327 Passagiere.

Das Schiff wird am 8. Juni in Kopenhagen getauft, bevor es erstmals in seinem neuen Heimathafen Kiel anlegen wird. Von hier aus unternimmt die MSC Euribia in diesem Sommer 7-Nächte-Kreuzfahrten zu den norwegischen Fjorden.

Die Außenflächen des Schiffes ziert ein exklusives Design, das das Engagement des Unternehmens für den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt feiert. Das vom Dresdner Grafiker Alex Flämig im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs entworfene Design wurde nun fertigstellt und soll verdeutlichen, wie wichtig der Schutz des empfindlichen und komplexen Ökosystems der Ozeane für das Unternehmen ist.

„Ich hoffe, dass es nicht nur das Engagement von MSC Cruises für den Schutz des marinen Ökosystems unterstreicht, sondern auch als Inspiration für alle dient, die an innovativen Lösungen zur Sicherung der Zukunft der Ozeane arbeiten." Alex Flämig

(red)