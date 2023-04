Cook's Club Sessions: Start auf Rhodos

Die Cook's Club Sessions starten im Cook's Club Ialysos, Rhodos, am 26. April 2023 mit erfahrenen Barkeepern und Köchen sowie bekannten DJs. Das Haus mit 83 Einheiten, zu denen Bungalows, private Poolsuiten und einige mit eigenem Dachgarten gehören, wurde vergangenes Jahr in der malerischen Gegend von Ialysos im Nordwesten der griechischen Insel Rhodos eröffnet.

Kulinarik, Cocktails und Musik

Die Events umfassen kulinarische Highlights von Kristof Mulack, Food Developer und Gewinner der TV-Show "The Taste", sowie Bar-Sessions, bei denen der renommierte Barkeeper Johannes Scheidemann Cocktails mixt. Den ganzen Tag über und bis in den Abend hinein genießen die Gäste hochwertige, frisch zubereitete Speisen von Chefköchen, bevor sie bei Sonnenuntergang und bis in die Nacht hinein an kreativen Cocktailkreationen nippen und den Beats des Berliner DJs Sugar Jim Jr. lauschen.

Die Cook's Club Sessions in Ialysos, Rhodos, stehen allen Gästen offen, die während der Veranstaltung im Hotel übernachten, wobei Tickets für die Workshops und Food-Events auch für externe Gäste erhältlich sind. Die abendlichen Partys werden je nach Verfügbarkeit auch für externe Gäste zugänglich sein, die einfach spontan vorbeikommen. (red)