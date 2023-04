MSC Meraviglia: erste ganzjährige Saison ab New York

Die Ankunft am Brooklyn Cruise Terminal markiert das erste Mal, dass MSC Cruises ganzjährig ein Schiff ab/bis New York City einsetzt. Damit unterstreiche MSC Cruises seine Präsenz im nordamerikanischen Markt. Zudem sei die Positionierung Teil des Wachstumskonzepts, das auch die steigende Anzahl der US-Einschiffungshäfen umfasse. Dies ergänze das umfangreiche Angebot an Schiffen und Routen ab PortMiami und Port Canaveral in Florida, wie es in einer Mitteilung der Reederei heißt.

Länger im Big Apple bleiben

Da New York gute Fluganbindungen für internationale Gäste – so gibt es dementsprechend auch MSC Cruises Stay & Cruise Pakete mit der Option, bis zu drei Nächte vor der Kreuzfahrt in New York City zu verbringen. Zu den verschiedenen Hotels des Angebots zählen das Hotel Riu Plaza Manhattan, das Hotel Riu Plaza Times Square und das Park Central Hotel. Als Teil des Pakets können die Gäste an einer kostenlosen Führung durch Manhattan teilnehmen.

Die verschiedenen Reiserouten der MSC Meraviglia, die von sechs bis elf Nächten reichen, wurden so konzipiert, dass sie die optimale Lage New Yorks nutzen: Die Gäste können im Frühjahr und Winter in der Karibik Sonne tanken, im Sommer die Bermudas besuchen oder im Herbst die Natur Kanadas bestaunen. (red)