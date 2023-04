Linz Airport präsentiert Sommerflugplan

Nachdem die Planungen der Reiseveranstalter und Airlines für das Charterprogramm im Sommer 2023 nun endgültig abgeschlossen sind, stellt der Flughafen Linz nun den kompletten Sommerflugplan vor. Urlaubern werden dabei auch heuer wieder zahlreiche Destinationen geboten:

Beliebte Klassiker: Türkei & Griechenland

Allen voran wird die allseits beliebte Urlaubsdestination Antalya, bereits ab Anfang Mai wöchentlich (Mo, Mi, Sa) mit den beiden türkischen Airlines Corendon Airlines und jeden Samstag neu mit Mavi Gök Airlines angeflogen.

Wie bereits im letzten Jahr ist natürlich auch Griechenland stark vertreten und wird im Sommer mit insgesamt neun Flügen pro Woche bedient. Dementsprechend umfasst das Sommerflugprogramm für das beliebteste Reiseziel der Österreicher die Inseln Kos (Sa), Kreta/Heraklion (Mi, Fr, Sa, So), Rhodos (Mo, Do, Sa.) und erstmals Kefalonia (Do).

NEU! Kefalonia mit Rhomberg Reisen

Die griechische Insel Kefalonia im ionischen Meer gilt als Geheimtipp, denn kaum eine davon ist so grün und vielseitig wie diese. Massentourismus und Bettenburgen sind dagegen auf Kefalonia fehl am Platz. Stattdessen werden Reisenden vor allem kleinere und mittelgroße Hotels, Apartments und Ferienhäuser geboten.

Wie tip-online.at bereits HIER angekündigt hat, starten die Rhomberg Reisen Vollcharterflüge nach Kefalonia ab Linz, Graz & St. Gallen-Altenrhein ab 25. Mai 2023 - sowie mit der Linie ab Wien. Von da an heben die Flieger bis in den Oktober hinein jeden Donnerstag zur Nischendestinationen ab. Kunden, die schon zu Beginn der Saison auf diese Inseln reisen, sparen heuer bares Geld. Spontanbucher profitieren von Sonderkonditionen.

Weitere Sommerflüge 2023

Ägypten & Spanien:

Wie bereits in der vergangenen Wintersaison, wird Ägypten mit Hurghada, bekannt für seine traumhaften Sandstrände und Korallenriffe, auch im Sommer (Mo, Do und Fr) angeboten (European Air Charter und Fly Egypt). In den Herbstferien wird zudem das Taucherparadies Marsa Alam (19.10. – 26.10.) angeflogen.

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung ab Ende April 2x wöchentlich (Mi, So) mit Eurowings auf dem Programm. Der Sonne entgegen führen außerdem die Kultur- und Städtereisen von Ruefa Reisen nach Valencia (18.05. – 21.05.) und von Schöner Reisen mit Wiesinger nach Madrid (29.04. – 02.05.).

Bulgarien & Kroatien:

Zusätzlich steht Bulgarien wieder auf dem Urlaubsflugplan. Mit der an der schönen Schwarzmeerküste liegenden Stadt Burgas, welche ab Anfang Juli immer dienstags mit European Air Charter angeflogen wird.

Aber auch Kroatien ist wieder hoch im Kurs und wird von Gruber Reisen mit Angeboten für die Insel Brac ab Mitte Mai bis Anfang Oktober (Sa) bedient. All jene, die sich von der - zum UNESCO Weltkulturerbe zählenden - Altstadt Dubrovnik bezaubern lassen möchten, können das im Zuge der Kulturreise (28.04. – 01.05.) von Schöner Reisen mit Wiesinger tun.

Kulturreisen von Schöner Reisen mit Wiesinger

Urlauber die sich auf die Spuren der alten Römer begeben wollen, können das auf der Sightseeing-Tour mit Schöner Reisen mit Wiesinger von 28.04. – 01.05. 2023. Zudem können all jene, die noch immer nicht genug vom Flair und der guten Küche Italiens haben, das im Zuge der Kulturreisen mit Mader Reisen nach Bari (21.09. – 24.09.) und Schöner Reisen mit Wiesinger nach Sardinien/Olbia (26.05. – 29.05.) tun.

Oder vielleicht doch eher nach Frankreich auf den Spuren Napoleons wandeln? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet von 18.05. – 21.05. eine Reise auf die wunderschöne Insel Korsika.

Madeira, die grüne Insel Portugals, mit seiner atemberaubenden Naturlandschaft, darf natürlich auch nicht fehlen. Eurotours und Hofer Reisen organisieren von 24.04. – 01.05. und von 29.05. – 05.06. eine sicherlich unvergessliche Reise auf die Sonneninsel.

Noch keine Pläne für die Herbstferien? Zypern (Larnaca), die drittgrößte Insel im Mittelmeer wird mit European Air Charter angeflogen und wartet mit einem guten Mix an traumhaften Stränden, tollen Wanderwegen und einer großen Auswahl an Wassersportmöglichkeiten auf alle Urlaubshungrigen.

Weitere Infos zum Sommerflugplan ab Linz unter: www.linz-airport.com

Neue Check-in Möglichkeiten

Urlaubsgäste haben ab sofort auch am Flughafen Linz die Möglichkeit, den Self-Check-in zu nutzen und damit noch rascher und komfortabler einzuchecken und das Gepäck aufzugeben: An vier Self-Check-in-Terminals in der Abflughalle können die Fluggäste mit ihrem Buchungscode oder ihrer Reservierungsnummer einchecken und die Bordkarte sowie den Gepäckstag ausdrucken. Der Koffer kann anschließend am Drop-off-Schalter abgegeben werden.

Vorabend-Check-in: Darüber hinaus können Passagiere von Charterflügen, die am nächsten Tag bis 12 Uhr mittags abfliegen, bereits am Vorabend einchecken. Der Vorabend-Check-in ist von 17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Nähere Informationen zum Sommerflugplan unter: www.linz-airport.com (red)