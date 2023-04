„Aviation-Event 2023“: Fachkongress am Flughafen Wien

„Beim Aviation-Event 2023 diskutieren namhafte Experten in unserer topmodernen Eventlocation AirportCity Space über globale Entwicklungen in der Luftfahrt. Nach der COVID-19 Pandemie stehen die Zeichen wieder auf Wachstum, Klimaschutz und Digitalisierung haben dabei hohe Priorität. Wir freuen uns auf den regen Austausch mit interessierten Gästen zu den aktuellen Entwicklungen in der Luftfahrtbranche“ erklärt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu.

Marcel Riwalsky, CEO, Aviation-Event,: “VIE ist das Aviation- und Medienhighlight am Ende des Jahres 2023 mit einem fachlich-fundierten Ausblick von Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger und vielen anderen Aviation-Top-Entscheidern sowie Journalisten auf das Aviation-Jahr 2024.”

Event für Luftfahrtinteressierte

Als internationale Fachveranstaltung bringt der Aviation-Event am 9. November 2023 hochkarätige internationale Experten und Vertreter der Luftfahrtbranche nach Wien. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem die Entwicklung der Luftfahrt nach der COVID-19-Krise, ein Blick auf die Luftfahrtmärke Europa, CEE und den Nahen Osten, sowie der weitere Weg zum CO2-neutralen Flugverkehr mit Sustainable Aviation Fuels. Aviation-Event ist eine exklusive Plattform für Luftfahrtkonferenzen, die einen offenen Dialog auf Führungsebene zwischen der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Wirtschaft und der Politik fördert. Weitere Informationen: www.aviation-event.de. (red)