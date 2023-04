Explora Journeys: Erfolgreiche Sea Trials der Explora I

Nach den erfolgreichen Sea Trials werden auf der Explora I die letzten Vorbereitungen getroffen, denn: die feierliche Taufzeremonie des Schiffes wird bereits am 8. Juli 2023 in Civitavecchia nahe Rom stattfinden.

Anschließend bricht die Explora I dann am 17. Juli 2023, von Southampton aus, zu ihrer Jungfernfahrt auf.

Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys, sagte: „Wir hatten von Anfang an das Ziel ein Kreuzfahrterlebnis zu erschaffen, das seinesgleichen sucht, und wir freuen uns sehr, dass mit Explora I das erste unserer bahnbrechenden neuen Schiffe im Juli 2023 in See stechen wird. Die Sea Trials sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dahin und wir sind stolz darauf, dass die Explora I mit Bestnoten bestanden hat. Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, ein Schiff zu bauen, das die perfekte Kombination aus Luxus, Abenteuer und Nachhaltigkeit bietet. Zum Glück dürfen das in Kürze auch unsere Gäste erleben.“

Highlights der Explora I

Die insgesamt 14 Decks bieten 16.000m2 öffentlich zugänglichen Raum und damit unvergleichlich viel Platz und Privatsphäre, mit einem der großzügigsten Gast-Fläche-Verhältnisse in der Kategorie der Luxus-Ozeanreisen (18,4m2).

Die 461 Suiten, Penthäuser und Residenzen mit Meerblick, nach dem Designprinzip „Zuhause auf See“ entworfen, verfügen über eine Durchschnittsgröße von 42m2: darunter eine Owner’s Residence, 22 Ocean Residences, 67 Ocean Penthouses, 301 Ocean Terrace Suites sowie 70 Ocean Grand Terrace Suites.

Eine Auswahl an elf kulinarischen Erlebnissen, sechs einzigartigen Restaurants, zwölf Bars und Lounges befinden sich an Bord.

Ocean Wellness auf 1.000m2 mit Indoor- und Outdoor-Wellnessangeboten, neun Behandlungsräumen und einem Schönheitssalon.

Ein einzigartiges Entertainment-Konzept mit durchgängigem Unterhaltungsprogramm in allen Lounges und Bars.

Drei Außenpools, ein Innenpool, 64 private Cabanas

Verhältnis Host zu Gast 1:1,25

Länge: 248m, Breite: 32m, Höhe: 56m (über der Wasserlinie)

(red)