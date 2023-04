Zwei Neuzugänge bei der Europäischen Reiseversicherung

Wie die Europäische Reiseversicherung heute mitteilte, hat der Vorstand Nathalie Cremades mit Wirkung zum 7. April 2023 zur neuen Chief Financial Officer gewählt. Darüber hinaus bekleidet Johanna Höllriegl seit Kurzem die im Februar neu geschaffene Position als Kommunikations-Allrounderin am österreichischen Markt.

Neue CFO Nathalie Cremades

Die gebürtige Französin, Nathalie Cremades, bringt internationale Erfahrung im Finanz- und Versicherungswesen sowie in der Führung von Teams und Projekten mit. Zuletzt war sie Leiterin Finanzen in der Europäischen Reiseversicherung und verantwortete die Bereiche Rechnungswesen und Controlling. Davor war Nathalie Cremades als Head of Planning and Control bei der Europ Assistance in Paris tätig, wo sie die Integration von neuen Geschäftsfeldern und strategischen Partnerschaften maßgeblich mitbeeinflusste.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Nathalie Cremades eine erfahrene Managerin mit internationaler Expertise gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit dem ganzen Führungsteam die dynamische Entwicklung der Europäischen Reiseversicherung in den aktuell bewegten Zeiten erfolgreich mitgestalten wird“, sagt Wolfgang Lackner zur Bestellung von Nathalie Cremades in den Vorstand.

Neue Pressesprecherin Johanna Höllriegl

Darüber hinaus wurde die Stabstelle Unternehmenskommunikation mit 1. Februar neu geschaffen, um den Markenauftritt der Europäischen Reiseversicherung zu optimieren und weiter auszubauen. Diese neue Position übernimmt ab sofort Johanna Höllriegl und ist damit zukünftig sowohl für die internen als auch externen Kommunikationsagenden, sowie die Funktion der Pressesprecherin verantwortlich. Höllriegl berichtet an Wolfgang Lackner, Vorsitzenden des Vorstandes.

„Wir freuen uns, mit Johanna Höllriegl eine erfahrene Expertin für die Europäische Reiseversicherung gewonnen zu haben. Mit ihrer Erfahrung wird sie die Medienarbeit gestalten und weiter auf- und ausbauen. Zudem wird sie zukünftig die erste Ansprechpartnerin für Journalist_innen und deren Anfragen rund um die vielfältigen Themen „Sicherheit auf Reisen“ sein“, so Lackner.

Johanna Höllriegl bringt vielseitige Erfahrung mit Marken, sowie in der internen und externen Kommunikation mit. Zuletzt war sie vier Jahre Global Brand, PR und Communications Managerin beim Medizinprodukthersteller pjur group in Luxembourg, wo sie die Markenführung, Public Relations und Endkundenkampagnen verantwortete.

„Die Europäische Reiseversicherung ist eine starke Marke mit langjähriger Erfahrung am österreichischen Markt. Der Tourismus, der in Österreich so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, erholt sich und es wird wieder mehr gereist. Ich freue mich auf den intensiven Austausch mit JournalistInnen, sowie VertreterInnen der Tourismus-, Freizeit- und Versicherungswirtschaft“, freut sich Höllriegl auf die neue Herausforderung. (red)