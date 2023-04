Explora Journeys verkündet Taufpatin der Explora I

Die Luxus-Lifestyle-Marke der Kreuzfahrtsparte der MSC Group ernennt die renommierte Ozeanografin Sylvia Earle zur Taufpatin der Explora I. Die feierliche Taufzeremonie wird am 8. Juli 2023 in Civitavecchia stattfinden. Anschließend wird das Schiff ab 17. Juli 2023 von Southampton (Großbritannien) aus zu ihrer 15-Nächte-Jungfernfahrt "Into Epic Fjords and the Arctic Circle" aufbrechen.

Videobotschaft von Sylvia Earle

Dr. Sylvia Earle ist eine Pionierin der Tiefseeforschung und hat ihr Leben dem Meeresschutz gewidmet. Sie setzt sich lautstark für den Schutz der Weltmeere und der Unterwasserwelt ein, ihr Fachwissen und ihre Expertise sind weltweit anerkannt. Das Engagement von Dr. Earle bei Explora Journeys unterstreiche das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Luxusreisen auf See und den Schutz der Meere. Als Taufpatin der Explora I wird Dr. Sylvia Earle das Schiff während der Taufzeremonie in Civitavecchia bei Rom am 8. Juli 2023 taufen.

Michael Ungerer, Chief Executive Officer von Explora Journeys, freut sich: „Wir fühlen uns geehrt, Dr. Sylvia Earle als Taufpatin für unser neues Luxusschiff Explora I gewonnen zu haben. Ihr lebenslanges Engagement für den Schutz und die Erforschung der Ozeane macht sie zu einer Inspiration für uns alle. Wir teilen ihre Leidenschaft für den Schutz der Weltmeere und freuen uns, mit ihr bei dieser wichtigen Aufgabe zusammenzuarbeiten."

Dr. Sylvia Earle, Meeresbiologin, Ozeanografin und Forscherin, fügt hinzu: „Ich fühle mich geehrt, zur Patin der Explora I ernannt zu werden und freue mich auf eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Mission Blue, Explora Journeys und der MSC Foundation zum Schutz und zur Wiederherstellung der Ozeane weltweit." (red)