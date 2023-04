Travellyze Analyse: Positiven Reisetrends halten an

Nach den aktuellen Daten des Business-Intelligence-Tool Travellyze werden fast 50% der europäischen Reisenden in diesem Jahr das gleiche Budget wie 2022 für ihren Urlaub ausgeben, während sogar mehr als 10% ein höheres Budget als im Vorjahr zur Verfügung steht.

Rund 37% der Befragten geben zudem an, dass ihr durchschnittliches Reisebudget für 2023 zwischen 1.000 und 3.000 EUR liegt.

Aus der Analyse dieser Daten gehen Anzeichen einer Konsolidierung der Branche und der Fortsetzung des positiven Trends hervor, der sich bereits 2022 abzeichnete und sich laut UNWTO 2023 weiterführen wird, bis die internationalen Ankünfte wieder die Zahlen von vor der Pandemie erreichen.

Luxussegment wächst

Wie aus den Daten außerdem hervorgeht, werden Luxusreisen im Jahr 2023 voraussichtlich einer der Haupttreiber für das Wachstum der Reiseausgaben sein. So wird dieses Segment laut Travellyze voraussichtlich "stärker denn je sein". Des weiteren stelle das Datenanalyseprogramm fest, dass das Budgets innerhalb dieser Zielgruppe weiterhin exponentiell mit einem Anstieg von fast 11% bei Buchungen von Luxussuiten/Villen wachse.

Dieses Wachstum würde zudem mit einer größeren Umweltsensibilität einhergehen. Mit Blick auf das Jahr 2023 würden so laut Analyse acht von zehn Reisenden die Bedeutung nachhaltiger Reisen anerkennen - insbesondere im Luxussegment, wo drei Viertel der Reisenden bereit sind, für nachhaltige Erlebnisse mehr zu bezahlen.

Wichtige Faktoren: Preis & Bewertung

Unabhängig davon, ob es sich um Luxus- oder Mid- und Low-Budget-Reisen handelt, suchen Urlauber stets nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Fast 30% der Befragten sind bereit, Buchungskanäle zu nutzen und die Preise für dieselben Dienstleistungen auf verschiedenen Plattformen wie Momondo, Trivago oder Skyscanner zu vergleichen. Die wichtigsten Inspirationsquellen für Reisen sind Familie und Freunde (61%), Suchmaschinen (42%) und Bewertungsportale wie Tripadvisor (34%).

Reiseziele: Europa vorne

Zusätzlich zu den Verbrauchertrends hat Travellyze auch Daten zu ausgewählten Reisezielen erhoben.

Nach der Analyse des in der Studie definierten Image-Rankings, welches sich aus dem Wissen der Reisenden über das touristische Angebot, der Wahrnehmung der Befragten über die Destination, die diese bisher nicht besucht haben, und der Erfahrungen derjenigen Reisenden, die das Ziel bereits besucht haben, bekleiden fast nur europäische Destinationen die Ränge 1-15.

Kanada liegt an neunter Stelle und ist das einzige nicht-europäische Land in den Top 15. Insgesamt bieten die Datensätze Informationen über 140 Ziele. Im Vergleich schneidet der europäische Markt laut dem Bericht vom Jänner 2023 also besser ab als andere beliebte Reiseziele wie die Vereinigten Staaten, Südamerika, Mittelamerika oder Asien.

Der Tourismus ist daher ein Schlüsselsektor der europäischen Wirtschaft, und die Spitzenpositionen in der weltweiten Rangliste ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des Engagements der Tourismusbranche, um den Besuchern einzigartige Erlebnisse zu bieten.

Über Travellyze

Travellyze ist eine Plattform, die in der Lage ist, ein Porträt des Reisenden auf der Grundlage von Umfragen zu erstellen, die die Absichten der Touristen analysieren, bevor sie eine Buchung vornehmen.

Auf diese Weise werden Berichte mit Daten erstellt, die drei verschiedenen Blöcken zugeordnet werden können: Demografie, Verbraucherverhalten und Wahrnehmung des Reiseziels. Mit diesen Informationen ermöglicht die intuitive Tourismusanalyseplattform die Erstellung von Profilen der Reisenden und ihrer Gewohnheiten, was es den Tourismusvermarktern erleichtern soll, Strategien zu entwickeln und taktische Entscheidungen zu treffen. (red)