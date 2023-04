Taiwan: Einladung zum LGBTQ+ Tourism-Webinar

Im Vergleich zu seinen asiatischen Nachbarländern gilt Taiwan als Reiseziel noch als Geheimtipp, zugleich gilt es als eines der LGBTQ+ freundlichsten Reiseziele in Asien. Wer mehr darüber erfahren möchte, hat dazu mit der kommenden Online-Schulung Gelegenheit dazu.

Freitag, 14. April 2023 Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

LGBTQ+ in Taiwan

Taiwan Pride ist nach der Tel Aviv Pride, die größte Pride in Asien und findet immer in der letzten Oktober Woche statt. Vor der Corona-Pandemie nahmen daran ca. 130.000 Menschen teil. Außerdem war Taiwan 2019 das erste Land Asiens welches die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte.

Taiwan hatte nie Gesetze gegen Homosexualität erlassen und ist eines der wenigen Länder in Asien, welches Diskriminierungen auf der Grundlage von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmalen verbietet. Darüber hinaus ist Taiwan das erste Land der Welt mit einem geschlechtsneutralem Minister. (red)