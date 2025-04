Eurotours startet Sommer-Charterflüge an die Ostsee

Ab 18. Mai bis 12. Oktober 2025 bietet Eurotours wöchentliche Direktflüge von Wien und Zürich nach Rostock-Laage und bringt damit frischen Wind ins Sommergeschäft 2025. Die neuen Charterverbindungen erschließen die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns als attraktive Sommerdestination für Reisende, die naturnahe Erholung und ein gemäßigtes Klima – sogenannte „Coolcation“-Angebote – schätzen.

Sommerfrische an der Ostsee

Mit einer Flugzeit von rund 90 Minuten ermöglichen die Nonstop-Flüge eine komfortable Anreise zu den beliebten Seebädern der Region. Eurotours bietet attraktive Reiseangebote an die deutsche Ostseeküste – buchbar über Ruefa sowie in jedem Reisebüro. Zur Auswahl stehen Aufenthalte in Orten wie Warnemünde, Heiligendamm oder Kühlungsborn, ergänzt durch Fly & Drive-Pakete mit Flughafentransfer oder Mietwagen. Auch E-Bike-Reisen mit Gepäcktransport sowie Kombinationen mit Kreuzfahrten ab/bis Warnemünde sind möglich.

Mit maritimen Erlebnissen, Sommerfrische und durchdacht zusammengestellten Urlaubspaketen spricht Eurotours gezielt KundInnen an, die eine erfrischende Alternative zu klassischen Sommerhotspots suchen. Durch die garantierte Durchführung der Flüge bietet Eurotours zudem volle Planungssicherheit für Reisende. Buchungen sind ab sofort über Ruefa sowie in jedem Reisebüro möglich: www.ruefa.at/ostsee

Ausgewählte Angebote

Badereise an die Ostsee: Sommerfrische am Weststrand im Aparthotel Kühlungsborn:

7 Nächte mit Frühstück zwischen Strandpromenade und Kühlungsborner Stadtwald inkl. Flug mit Trade Air ab/bis Wien nach Rostock, Rail & Fly mit den ÖBB, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland oder Mietwagen

Termine: bis 11.09.2025

Preis: ab 1.319 EUR p.P.

Details dazu HIER

Luxuriös am Meer: Exklusive Urlaubstage im Hotel Neptun

7 Nächte mit Frühstück im legendären und einzigen 5-Sterne-Hotel in Warnemünde Inkl. Flug ab/bis Wien nach Rostock, Rail & Fly mit den ÖBB, wahlweise Flughafentransfer in Deutschland oder Mietwagen

Termine: bis 4.09.2025

Preis: ab 1.599 EUR p.P.

Details dazu HIER

(red)