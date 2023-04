TUI: Größtes Städtereisen-Portfolio für den Sommer

Städtereisen liegen aktuell wieder besonders im Trend - der Nachholeffekt spiegelt sich in den Buchungszahlen wider. TUI legt daher zur Sommersaison 2023 laut eigenen Angaben das größte Portfolio für Citytrips ans Meer aller Zeiten auf: Über 16.000 Städtehotels in Europa, kombinierbar mit über 8.000 Flügen sowie tausenden Events und Erlebnissen.

Die beliebtesten Citys der TUI-Kunden

Hamburg, London und Lissabon liegen im TUI Ranking der beliebtesten Städteziele im Sommer 2023 vorne. Die Stadt Hamburg punktet bei den Reisenden dabei vor allem mit ihrer einzigartigen Atmosphäre, den zahlreichen Sehenswürdigkeiten und dem großen Eventangebot. Insbesondere die Musicals von Stage Entertainment, wie König der Löwen und die Eiskönigin, werden in Hamburg gerne hinzugebucht.

London, bekannt für Attraktionen wie Buckingham Palace, Big Ben und London Eye, liegt auf Platz 2. In diesem Jahr eröffnet das Riu Plaza London Victoria im beliebten Londoner Stadtteil Westminster, unweit der bekanntesten Sehenswürdigkeiten.

Lissabon - eine der ältesten Städte Europas - rangiert diesen Sommer auf dem dritten Platz. Die malerisch an der Mündung des Tejo gelegene Stadt bietet mit ihrer historischen Altstadt sowie dem vielfältigen kulturellen Angebot zahlreiche Möglichkeiten, einen entspannten und zugleich ereignisreichen Städtetrip zu erleben.

Städte am Wasser besonders gefragt

Aber auch andere Städte stehen in diesem Jahr hoch im Kurs und insbesondere City-Pakete mit Flug sind zunehmend beliebt: „Unter den Favoriten unserer Gäste aus Österreich sind im Sommer viele Städte am oder in unmittelbarer Nähe zum Meer“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Barcelona liegt auf Platz 4 im Ranking. Große Zuwächse verzeichnen Porto und Palermo, die diesen Sommer direkt mit Austrian Airlines angeflogen werden. Auch Málaga und Valencia liegen bereits auf bzw. über dem Vorkrisenniveau.

TUI Ranking der beliebtesten Städteziele im Sommer 2023:

Hamburg London Lissabon Barcelona Paris

Entspannen und Entdecken

Egal ob reine Städtereise oder Badeurlaub, Ausflüge haben bei Urlaubsgästen einen hohen Stellenwert. Besonders authentische Reiseerlebnisse ermöglichen dabei die 650 TUI Collection Ausflüge, die auch konkrete Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wie eine Minimierung der Umweltauswirkungen und eine Teilhabe der lokalen Bevölkerung.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/staedtereisen (red)