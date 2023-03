Von Graz mit Eurowings nach Berlin

Die Flugzeit in die deutsche Bundeshauptstadt beträgt 1 Stunde und 15 Minuten. „Der Start der Berlin-Verbindung ist der Auftakt einer umfangreichen Angebotserweiterung der Eurowings am Flughafen Graz in diesem Jahr“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Anfang Mai kommt es zur Eröffnung der 11. Eurowingsbasis und zum Start der Verbindung nach Hamburg und dann geht es nach und nach mit vielen Urlaubsflügen los. Mit der Aufnahme der Berlin-Flüge sind wir wieder mit einer der bedeutendsten Metropolen Europas verbunden. Berlin ist sowohl für die steirische Wirtschaft und Industrie eine wichtige Destination, als auch für Privatreisende ein überaus attraktives Städtereiseziel. Gleichzeitig erwarten wir, dass diese Direktverbindung auch viele Tourist:innen und Geschäftsleute aus Berlin/Brandenburg sowie den angrenzenden Bundesländern in die Steiermark bringen wird.

Bessere Anbindung

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt erstmals von Graz direkt nach Berlin fliegen“, so Eurowings CEO Jens Bischof. „Mit der neuen Strecke binden wir die Steiermark stärker als zuvor an die bundes-deutsche Hauptstadtregion an. Gleichzeitig können jetzt viele Berliner und Brandenburger wesentlich einfacher den Süden Österreichs entdecken. Gleiches gilt für die Metropolregion Hamburg: Am 5. Mai startet die neue Verbindung zwischen Graz und der Hansestadt mit vier wöchentlichen Rotationen. Wir freuen uns gemeinsam mit dem Flughafen Graz über den erfolgreichen Ausbau unseres Streckennetzes.“ (red)