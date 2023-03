Naturerlebnisse in Center Parcs Het Meerdal

Der Ferienpark wurde in den letzten Jahren für über 30 Mio. EUR komplette renoviert. Neben einer umfassenden Modernisierung von über 600 Ferienhäusern wurde auch der Rest des Ferienparks grundlegend erneuert sowie neben dem neuen Naturerlebnis zahlreiche neue Erlebnisangebote geschaffen.

Erlebnis Bauernhof

Der Bauernhof beherbergt unter anderem einen großen Garten, eine Naturhütte, ein Gewächshaus und Ställe für die Tiere. Dort können die großen und kleinen Gäste das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen, Kräuter, Obst und Früchte probieren und alles über die regionale Pflanzenwelt lernen. Aber auch die Tiere kommen nicht zu kurz: In der „Kakelvilla“, dem Geflügelstall, leben Hühner, und im „Meckerhäuschen“ Ziegen und Schafe.

Ein weiteres Naturerlebnis bietet der neue Spielwald. Hier können Kinder nach Herzenslust klettern, toben, auf einem Parcours von Baumstamm zu Baumstamm springen oder einfach nur die Umgebung erkunden. Im dazugehörigen Waldtheater können sich ausgepowerte Gäste dann von lustigen, dabei aber lehrreichen Aufführungen unterhalten lassen.

Um zu diesem Naturparadies zu gelangen, schlendern Gäste über das Vitaminium, den neuartigen Wanderweg vom Market Dome bis zum Naturbauernhof. Der idyllische Wanderweg führt auf einer Seite am „Wald der Genüsse“ vorbei und auf der anderen Seite am „Beerenwald“.

Von Kräutern und Ziegen

Die Gäste können außerdem unter der Leitung eines Rangers an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen. Zum Beispiel gehen Eltern und Kinder gemeinsam mit einem Ranger im Gemüsegarten auf die Suche nach Kräutern, Pflanzen, Obst und Gemüse. In der Naturküche können die Kinder aus ihrer „Ernte" ein schmackhaftes Gericht zubereiten. Eine weitere Option ist Ziegen-Wellness: Hier geht es aber nicht um die Wellness für die Menschen, sondern für die Ziegen. Die Teilnehmenden lernen dabei, was Ziegen mögen und was ihnen guttut. Außerdem geht täglich ein erfahrener Ranger mit den Gästen auf Entdeckungsreise in die Natur des benachbarten Naturreservats De Heere Peel.

Alles neu

Dieses Naturerlebnis ist Teil einer umfassenden Neugestaltung von Center Parcs Het Meerdal, bei der alle 619 Ferienhäuser für noch mehr Komfort und Annehmlichkeiten komplett umgestaltet wurden. Zudem wurde der Bestand an VIP- und Premium Unterkünften aufgestockt. Das große Erlebnisbad Aqua Mundo wurde um ein neues Wasserspielhaus erweitert, Eingang, Duschen und Umkleideräume wurden renoviert. Außerdem erfuhren alle Außenspielplätze als Themenspielplätze ein Upgrade. Neben den Außenanlagen wurden auch die Bowlingbahn, Gametown und die Geschäfte renoviert wie auch ein neues Gastronomiekonzept „Frites Affairs“ und der „Shop & Smile“ eingeführt.

Digitaler Fortschritt

Beim Check-In bekommen alle Gäste nun ein digitales Armband, das als kontaktloser Schlüssel fungiert. Damit erhalten Gäste Zugang zu ihrem Ferienhaus und zum Aqua Mundo und können ihre Schließfächer bedienen. Außerdem ist es mit der Center Parcs-App nun möglich, alle gewünschten Reservierungen und Buchungen für Aktivitäten und Restaurants vorzunehmen. (red)