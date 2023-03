Kroatien: Keine Passkontrollen mehr für Schengen-Flüge

Die Anwendung des Schengen-Regimes an kroatischen Flughäfen fällt mit dem Übergang zum Sommerflugplan zusammen.

An den Landesgrenzen mit Slowenien und Ungarn sowie an der Seegrenze mit Italien gibt es seit dem 1. Jänner keine Kontrollen mehr. Die Verschiebung beim Flugverkehr hatte laut früheren Medienberichten technische Gründe, da die Flughäfen ihre Infrastruktur entsprechend anpassen mussten. In Kroatien gibt es sieben internationale Flughäfen. (APA/red)