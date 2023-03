Wizz Air Malta begrüßt 50. Flugzeug

Wizz Air Malta wurde als vierte Fluggesellschaft innerhalb der Wizz Air Group (neben Wizz Air Hungary, Wizz Air UK und Wizz Air Abu Dhabi) erst vor sechs Monaten gegründet. Heute bedient die Airline mit einer Flotte von nun 50 Flugzeugen der Airbus A320-Familie 265 WIZZ-Routen ab Italien, Albanien, Österreich und Rumänien.

Wizz Air Malta auf Wachstumskurs

Diarmuid O'Conghaile, Managing Director von Wizz Air Malta, sagte: „Wir freuen uns, das 50. brandneue Flugzeug vom Typ A231neo in der Flotte von Wizz Air Malta begrüßen zu dürfen. Das Flugzeug hat seinen Betrieb erst vor sechs Monaten aufgenommen und fliegt nun bis zu 200 Flüge pro Tag von 14 Basen in 4 Ländern. Wir sind stolz darauf, so schnell und effizient gewachsen zu sein, dank unseres großartigen Teams von 1.500 engagierten Mitarbeitern. Mit weiteren Flugzeugen und Routen wird Wizz Air Malta seine starke Position und seine Expansionspläne in Europa weiter ausbauen.“ (red)