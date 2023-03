More.PEP in Style: März-Angebot für Mallorca

2021 neu eröffnete Zoëtry Mallorca in Llucmajor.

Ein traditionelles Anwesen im mallorquinischen Stil gepaart mit dem luxuriösen Komfort eines internationalen Gastgebers - im Zoëtry Mallorca in Llucmajor trifft Tradition auf Moderne. Zum Anwesen gehören zwei große Gebäude, in denen die Wohneinheiten untergebracht sind, sowie eine pittoreske Windmühle „La Molina“ aus dem 15. Jahrhundert und die schöne neugotische Kapelle “La Gran Cristiana”.

Zoëtry Mallorca: Mallorquinische Grandezza

Mit insgesamt nur 101 Zimmern, verteilt auf zwei historische Gebäude, inmitten der duftenden Gärten und weiten Felder, finden Gäste ein Höchstmaß an Komfort und einen Aufenthalt wie in einem exklusiven Ferienhaus. Jeder Raum besticht dabei durch seinen eigenen Charme und wurde so gestaltet, dass die klassische Einrichtung aufs Beste mit moderner Raffinesse harmoniert.

Und auch in Sachen Kulinarik setzt das Haus auf klassisch & modern: So wird Gästen eine Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen, mit Fokus auf die einheimische, mediterrane Küche - auf Wunsch aber auch glutenfrei, vegetarisch oder vegan - geboten.

Details zum PEP des Monats: Zwei Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück gibt es ab 204 EUR pro Person. Zusatzrabatt von 15%, wenn bis 31. März 2023 gebucht wird. Link zum Angebot HIER

“more.PEP in Style” bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig. (red)