Ryanair präsentiert Sommerflugplan ab Wien

Die irische Billigfluglinie Ryanair setzt heuer auf ein deutlich belebtes Sommergeschäft und bietet mehr Verbindungen ab Wien denn je an. "Unser Flugplan für den Sommer 2023 ist mit über 800 wöchentlichen Flügen um 10% umfangreicher als im letzten Sommer", teilte Unternehmenssprecher Andreas Gruber am Freitag in Wien mit. Die in Österreich stationierte Flotte von 19 Flugzeugen bediene 77 Strecken. Neu im Programm seien Kopenhagen, Helsinki, Tuzla und Warschau.

Frequenzerhöhungen im Sommer

Darüber hinaus werden die Frequenzen den Angaben zufolge auf über 35 beliebten Strecken wie Barcelona, Ibiza, Mailand, Rom und Venedig "deutlich erhöht", teilte das Unternehmen im Rahmen der Ferien-Messe in Wien mit, die noch bis Sonntag läuft. (APA / red)