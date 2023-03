eviivo führt Label zur Anerkennung unabhängiger Unternehmen ein

Das neue Lable wurde im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der eviivo Suite - der originalen cloud-basierten All-in-One Property Management Plattform - ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit für unabhängige Unterkünfte zu schaffen und Boutique-Hoteliers, Gastgeber und Eigentümer, zu fördern und zu unterstützen.

"Seit über einem Jahrzehnt ist es unser Ziel, die hart arbeitenden Hoteliers, Gastgeber und Eigentümer unabhängiger Unterkünfte zu unterstützen. Heute sind wir unglaublich stolz darauf, mit der eviivo Collective eines der bahnbrechendsten Programme in unserer Unternehmensgeschichte zu starten", so Michele Fitzpatrick, CEO von eviivo bei der heutigen Vorstellung des neuen Labels.

Und erklärt weiter: "Unsere Vision für die eviivo Collective ist es, die einzigartigen Unterkünfte und Gastgeber ins Rampenlicht zu rücken und mit unserem Engagement für das unabhängige Gastgewerbe noch mehr zu erreichen. Am wichtigsten ist, dass wir alle unsere Unterkünfte als Teil der eviivo-Familie betrachten, daher freuen wir uns sehr, ihnen die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld verdienen." Alle Unterkünfte weltweit, die die eviivo Suite nutzen, sind dabei automatisch Teil der eviivo Collective - welche selbstverständlich gebührenfrei ist.

Anerkennung für unabhängige Gastgeber

Von historischen Airbnbs in den USA, entworfen von berühmten Architekten, über Schlösser in Schottland, die von der New York Times ausgezeichnet wurden, bis hin zu preisgekrönten Resorts in Frankreich und Jahrhunderte alten Schätzen in Deutschland: eviivo ist der erste Softwareanbieter, der sich für einzigartige Unterkünfte in allen Segmenten einsetzt. Mit der eviivo Collective haben diese nun mehr Möglichkeiten, wiederkehrende Gäste für sich zu gewinnen und Qualität, Wertigkeit und Vertrauen zu vermitteln.

"Mit der eviivo Collective können sich gleichgesinnte, unabhängige Gastgeber stolz als Teil einer Gemeinschaft fühlen und für ihr Engagement in der Branche anerkannt werden. Denn gemeinsam sind wir stärker und die eviivo Collective bietet ein Gefühl der Zugehörigkeit", so Eric White, CTO von eviivo.

24. März als 'Feiertag'

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der eviivo Suite verstärkt das Unternehmen außerdem sein Engagement für das unabhängige Gastgewerbe, indem es weltweit offiziell den "Independent Accommodations Day" als Tag der Anerkennung registriert. Der 2018 erstmals ins Leben gerufene Tag der unabhängigen Unterkünfte war Teil der "International Week of the Host" (IWOTH) von eviivo, in der Unterkünfte besondere Angebote präsentierten und in den sozialen Medien feierten.

Der Independent Accommodations Day findet nun weltweit jährlich am 24. März statt - ein Tag, an dem jeder eingeladen ist, mitzumachen und unabhängige Unterkünfte und ihre Mitarbeiter weltweit zu würdigen.#HappyIADay (red)