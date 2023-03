TUI Das Reisebüro Oberwart feiert Eröffnung im Zentrum

Next Slide

Das burgenländische Büro übersiedelte vom Einkaufszentrum EO direkt ins Zentrum von Oberwart, in die Dornburggasse 85. Knapp 50 Reiseinteressierte feierten gemeinsam mit der erfahrenen Büroleiterin Anneliese Berger und ihrem Team, den Reiseprofis Helga Kern und Sascha Urbauer sowie TUI Österreich Geschäftsführer Gottfried Math, TUI Das Reisebüro Verkaufsleiter Markus Jurasek und Bürgermeister Georg Rosner die gelungene Eröffnung.

Zurück in den Ortskern

"Wir haben derzeit 63 Reisebüros in Österreich, wovon sich eines bereits seit Jahren im Burgenland in Oberwart befindet. Wir sehen den neuen Standort und seine Lage direkt im Zentrum von Oberwart als neue Chance und wollen hier bewusst dem in Österreich weit verbreiteten 'Innenstadtsterben'' entgegenwirken", führt TUI Geschäftsführer Math bei der Eröffnungsfeier aus. (red)