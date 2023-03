nicko cruises: neues Schiff, neue Routen

Next Slide

Flotten-Neuzugang: Bellejour

Ab der Saison 2024 erweitert die elegante Bellejour auf der Donau die Flotte. Die Gäste erleben hier entschleunigende Flussreisen auf dem Flusskreuzer mit Bibliothek und bordeigenem Wellness- und Fitnessbereich. Alle Kabinen auf dem Mittel- und Oberdeck verfügen über französische Balkone. Die 180 Gäste werden von der rund 40-köpfigen Crew umsorgt. Neben einer 8-tägigen Flussreise ab/an Passau über Linz, Wien und Budapest wird die Bellejour in der Saison 2024 auch 15-tägige Reisen von Passau über das Eiserne Tor und Vidin und zurück nach Passau unternehmen.

Neue Route auf der Donau

Auf der 19-tägigen Kreuzfahrt an Bord der Maxima erleben die Gäste die Donau in voller Länge. Von Passau aus geht es bis zum rumänischen „Kilometer 0" und wieder zurück. Im Donaudelta warten mit dem St. Georgs Kanal und dem Sulina Kanal zwei weitere Höhepunkte auf die Reisenden. Die neue Route wird an sechs verschiedenen Terminen zwischen April und Oktober befahren.

Neuer Heimathafen für nickoSpirit

Das moderne Flussschiff nickoSpirit ist ab 2024 in Köln zuhause. Von seinem neuen Heimathafen ist sie auf abwechslungsreichen Routen zwischen vier und zehn Tagen unterwegs auf Rhein, Main, Mosel und Donau. Von Kurzreisen nach Amsterdam über Flussreisen in die Niederlande zur Tulpenblüte bis hin zu Genussreisen in Kooperation mit Falstaff auf der Mosel und 6-tägigen Kreuzfahrten zu den Klassikern entlang der Donau ist hier für jeden Geschmack die passende Reise dabei. nickoSpirit ist zudem eines der wenigen Schiffe, die weiterhin im Stadtzentrum von Amsterdam liegen dürfen.

Neue Mississippi-Kreuzfahrt

Die Reisen auf dem Mississippi durch den Süden der USA finden an Bord der American Queen statt, dem größten jemals gebauten Schaufelrad-Dampfer. Auf dem Mississippi geht es von New Orleans bis nach Memphis auf dem 1995 gebauten Schiff. Die American Queen ist 128m lang und wurde im Jahr 2017 vollständig renoviert und liebevoll eingerichtet.

Eventreisen auf dem Fluss

Zwei neue Themenreisen auf dem Fluss ergänzen das Portfolio des Stuttgarter Kreuzfahrtexperten in der Saison 2024. Großes Theater mit den bekanntesten Melodien aus Musicals wie „Das Phantom der Oper" oder „Tanz der Vampire" präsentieren Gerrit Hericks und seine Kolleginnen und Kollegen an Bord von nickoSpirit. Auf einen emotionalen Abend mit Songs zweier Superstars können sich die Gäste ebenfalls freuen: interpretiert von den Showprofis Edwina De Pooter und Dirk Elfgen erleben die Kreuzfahrenden eine Tribute-Show mit den bekanntesten Liedern von Udo Jürgens und Helene Fischer.

Einmal um die Welt

Die Vasco da Gama begibt sich im Oktober 2024 erneut auf große Weltreise zu Sehnsuchtsorten rund um den Globus. Von Kreta aus startet eine 148-tägige Abenteuerreise. Alle Etappen sind dabei auch einzeln buchbar und bestehen aus insgesamt acht Routen mit unterschiedlicher Länge, die ebenfalls separat gefahren und beliebig, auch etappenübergreifend, kombiniert werden können.

Gäste, die die kleine oder große Weltreise als Paket buchen, genießen außer Erlebnisse zu Spezialpreisen auch besondere Privilegien an Bord: Bier, Wein und alkoholfreie Getränke bei den Hauptmahlzeiten sind gratis, ebenso wie der Wäscheservice inklusive Bügeln. Auch Gutscheine für den Wellnessbereich sowie für die Fotogalerie gehören zum Paket. Als spezielles Highlight erhalten Weltreise-Gäste zudem, sofern verfügbar, eine (kleine Weltreise) oder zwei (große Weltreise) Kabinen auf einer ausgewählten Route dazu, um Familie oder Freunde als Begleitung an Bord zu holen.

Wandelbare World Voyager

Neben den beliebten Klassikern von Mittelmeer bis Karibik schlägt nicko cruises mit World Voyager auch wieder neue Wege ein. Der Kreuzfahrtexperte erweitert seine Expeditionsreisen in die Arktis und bietet 2024/25 insgesamt sieben verschiedenen Expeditionskreuzfahrten mit einer Reiselänge zwischen 11 und 17 Tagen an.

Wie wandelbar das kleines Expeditionsschiff ist, beweist World Voyager z. B. im Sommer 2025. Auf einer 8-tägigen Reise im Mittelmeer verwandelt sich das kleine Expeditionsschiff kurzerhand in ein Flussschiff: Vom Atlantik aus geht es auf dem Guadalquivir gen Norden bis ins Herz von Sevilla. Auch die Passage des Kanals von Korinth zählt zu den absoluten Highlights der Saison 2024/25. (red)