Ägypten stellt neues Tourismuskonzept vor

Tourismusminister Ahmed Issa stellte auf der ITB in Berlin die Eckpunkte des Konzepts vor, mit dem der Sektor in den kommenden Jahren um 25 bis 30% wachsen soll. Stärker in den Blick sollen u. a. Reisende genommen werden, die das Land individuell bereisen, oder als Familie kommen. Eine neue Kampagne für zwölf überwiegend europäische Länder soll die Vielfalt Ägyptens zeigen. Die Gästezahlen sollen in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen.

Verbesserte Reiseerfahrungen

Die neue Kampagne stellt die diversen Möglichkeiten, Urlaub zu machen, in den Fokus. Nilkreuzfahrten, Sport und Wüstentouren werden ebenso geboten wie Strand und Erholung. Issa Ahmed möchte aber auch die Qualität der Reiseerfahrungen verbessern: Das beginne bereits zu Hause mit der Reisevorbereitung und Visabeschaffung, setze sich über die Ankunft am Flughafen fort bis hin zum Aufenthalt am Urlaubsort.

Wichtige Partnerinnen und Partner sieht er in den überwiegend privat geführten Hotels sowie in den Tourenanbietern. Auch die Digitalisierung stellt für den Minister eine große Chance dar. 90% der Tickets für Sehenswürdigkeiten werden in Ägypten inzwischen online verkauft. Besonders für Individualreisende stelle dies eine große Erleichterung dar. Ende 2023 oder Anfang 2024 soll im Übrigen auch das Große Ägyptische Museum GEM in Kairo als touristisches Highlight eröffnen. (ag/red)