TO DO Award 2023: Schweden, Usbekistan, Nepal

Den Preis gibt es seit 1995. Was die Gewinner auszeichnet, ist die aktive Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, die Schaffung von Einkommensmöglichkeiten für Einheimische im Tourismus sowie die Förderung interkultureller Begegnungen zwischen Gastgebern und Gästen. Seit 2017 wird zudem jährlich der TO DO Award Human Rights in Tourism vergeben. Er würdigt Initiativen, die sich besonders für den Schutz menschenrechtlicher Prinzipien entlang der gesamten touristischen Wertschöpfungskette einsetzen.

Gewinner des TO DO Award 2023

„Nutti Sámi Siida“ aus Schweden: Das Projekt hat eine touristische Plattform für die Kultur der Sámi geschaffen, des indigenen Volkes, das jahrhundertelang halbnomadisch von der Rentierzucht lebte. Durch den Austausch mit den Reisenden erkunden die Sámi neue Wege, wie sie ihre traditionellen Lebensgrundlagen im Einklang mit der modernen Welt und dem fortschreitenden Klimawandel erhalten können.

„Nuratau Community Based Tourism Project“ aus Usbekistan: Das Projekt wurde 2008 ins Leben gerufen, um der Bevölkerung in den entlegenen Bergdörfern des Nuratau-Gebirges ein zusätzliches Einkommen zu ermöglichen. Heute besteht das Projekt aus 14 Familien-Pensionen in sechs Dörfern, in denen ca. 200 Gäste untergebracht werden können, um in die Alltagskultur der Einheimischen einzutauchen.

TO DO Award Human Rights in Tourism 2023

SASANE Sisterhood Trekking & Travel aus Nepal: Das Projekt bildet einheimische Frauen zu Reiseleiterinnen für die ländlichen Bergdörfer Nepals aus. Diese Frauen stammen aus unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen und sind Überlebende von häuslicher Gewalt, Kinderheirat und Menschenhändlern. Sie erhalten durch das Projekt eine würdige und lebensfähige Einkommensquelle. (red)