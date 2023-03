Finnair: NDC-Content über Sabre verfügbar

Der Technologiedienstleister Sabre Corporations und die finnische Nationalflugline haben eine neue langfristige Vertriebsvereinbarung geschlossen, die sowohl NDC- als auch traditionellen Content umfasst, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit März 2023 mache Finnair ihren NDC-Content in mehreren Wellen weltweit verfügbar, wobei die erste Welle 34 Länder umfasse. An Sabre angeschlossene Reisebüros und Entwicklungspartner können so auf Finnairs NDC-Content über Sabres Offer and Order APIs sowie Sabre Red 360 und GetThere zugreifen.

Mehr Flexibilität und Personalisierung

„Mit der Erholung der Reisebranche wächst in der Branche die Nachfrage nach mehr Flexibilität und Personalisierung“, sagte Kathy Morgan, Vice President, Channel Delivery, Sabre Travel Solutions. „Sabre arbeitet an einem neuen Marktplatz für personalisierte Reisen, über den Reiseanbieter und Reisebüros den Wünschen der Reisenden durch modernes Retailing besser entsprechen können. Mit Partnern wie Finnair möchten wir unseren Kunden einerseits den Content zugänglich machen, den die Reisenden von heute erwarten, und andererseits die operative Effizienz gewährleisten, die sie in ihrem täglichen Geschäft benötigen."

Finnair ist demnach die erste europäische Fluglinie, die ihre Angebote auf NDC-Basis über das GDS von Sabre vertreibt. Aktuell greifen Tausende von Reisebüros in 130 Ländern über Sabre auf den NDC-Content diverser Airlines zu „2023 wird für Finnair ein Schlüsseljahr beim Ausbau des NDC-Vertriebs sein. Wir freuen uns, hier den nächsten Schritt zu machen, um das Buchungserlebnis unserer Kunden zu verbessern und nachhaltige Veränderungen in der Branche anzustoßen“, sagte Jenni Suomela, Vice President Global Sales & Channel Management, Finnair. „Über Sabres ‚Beyond NDC‘-Programm können wir als Reiseanbieter unseren NDC-Content einheitlich und effizient anbieten.“ (red)